Morciano e Mondaino al voto: l'affluenza alle 23

A Morciano l’affluenza alle 23 di domenica era del 40,59%, inferiore al 2022 quando alla stessa ora si era recato alle urne il 43,71% degli elettori.

A Mondaino alle 23 aveva votato il 37,92% dei 1.170 elettori, contro il 55,20% del 2024. Il candidato è unico e perchè diventi sindaco serve raggiungere il quorum del 40%, questo per scongiurare un altro periodo di commissariamento.

Arrivano i primi dati dell'affluenza alle urne per i due comuni della provincia di Rimini al voto. Alle ore 12 a Morciano si sono recati alle urne il 14,24% degli aventi diritto (nelle ultime amministrative la percentuale era del 12,34) mentre a Mondaino l'affluenza si è fermata al 13,96% rispetto al 16,44% della precedente tornata.

I due comuni, entrambi commissariati, erano andati al voto nel 2022. A Morciano si sfidano Andrea Agostini sostenuto dalla lista Morciano Viva e Pierluigi Autunno per la lista Morciano di Tutti. A Mondaino invece c'è un solo candidato, Amerigo Ottaviano della lista civica Bene Comune. Per lui l'avversario è il quorum: l'affluenza deve infatti arrivare al 40%.