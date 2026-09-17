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arrestato dai carabinieri

Hotel sul lungomare nord base di spaccio per un 21enne. La droga in un calzino

In foto: controlli dei carabinieri
controlli dei carabinieri
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Redazione
   
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E' un 21enne incensurato di origini albanesi, il giovane arrestato dai Carabinieri di Rimini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quando è stato fermato il 21enne ha detto di non avere altro punto di appoggio della sua auto, ma le indagini hanno permesso di scoprire che alloggiava in un hotel sul lungomare nord, ed era proprio quella la sua "base logistica".

In camera sono stati trovati 110 grammi di cocaina, una macchina per il sottovuoto e vari sacchetti. Una parte della droga era in bella vista su un tavolo mentre il restante, già confezionata in dosi. era nascosta dentro un calzino riposto nell’armadio. Nello stesso mobile erano nascosti anche 4.500 euro, probabile provento di spaccio.

Dopo l'arresto il 21enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

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