Miramare, sorpreso a cedere cocaina: arrestato 20enne

Un cittadino albanese di 20 anni, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, per è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.00, il giovane era stato notato da una pattuglia mentre passeggiava: osservando i suoi movimenti, nei pressi di via Latina, il ragazzo è stato avvicinato da uno sconosciuto verso cui cedeva un quantitativo di stupefacente. Intervenuti, i Carabinieri, hanno perquisito il 20enne trovandolo in possesso di oltre 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio e la dose appena ceduta. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.