Ponte di Tiberio, lavori in dirittura d'arrivo. Le tempistiche dello smontaggio

Per il Ponte di Tiberio di Rimini prosegue l'intervento di pulitura e restauro, affiancato dalla realizzazione di una nuova illuminazione. A verificare di persona questa mattina l'andamento dei lavori, arrivati alla stretta finale, sono stati i consiglieri della IV commissione accompagnati dall'ingegnera Chiara Fravisini e dall'assessore alla Cultura Michele Lari per potere osservare da vicino l'accurato lavoro di pulitura realizzato dalla ditta Lares di Venezia e approfondire aspetti legati sia alla tecnica di intervento utilizzata sia rispetto ai prossimi step previsti dal cantiere. Dal 9 novembre saranno completate le ultime lavorazioni di stuccatura delle pavimentazioni, saranno realizzate le ultime prove dei nuovi scenari di illuminazione e soprattutto inizierà lo smontaggio e il disallestimento del ponteggio, una vera e propria struttura di ingegneria allestita per preservare il Ponte e per consentire agli addetti di intervenire in sicurezza su tutte le superfici.

L'operazione di smontaggio richiederà la temporanea chiusura al passaggio pedonale del Ponte, da lunedì 9 novembre e fino al 4 dicembre, per poi riconsegnare alla città uno dei suoi patrimoni storici e culturali più importanti, valorizzato nei suoi aspetti architettonici e con nuova luce. Così come avvenuto nella fase di allestimento del ponteggio, il collegamento pedonale tra San Giuliano e il centro storico sarà garantito dal percorso che costeggia la piazza sull'Acqua o in alternativa dalla passerella galleggiante a mare del Ponte.