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caccia ai ladri

Marina Centro, furto da migliaia di euro nella villa dell'albergatore

In foto: repertorio
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di
Lamberto Abbati
   
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Un colpo dal valore ingente è stato messo a segno nella prima serata di venerdì a Marina Centro. Tra le 18.30 e le 20, sfruttando l'assenza dei proprietari di casa, una banda di malviventi si è introdotta in una villa lungo viale Regina Elena, di proprietà di un noto albergatore della zona. I ladri sono entrati forzano una finestra, poi hanno messo a soqquadro indisturbati le varie stanze in cerca di oggetti di valore. Il bottino è composto da denaro contante e diversi orologi di pregio, per un ammontare di decine di migliaia di euro, anche se la cifra esatta è ancora in corso di quantificazione.

A far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti, che, dopo aver notato movimenti sospetti attorno all'abitazione, hanno avvertito i proprietari. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile, che hanno effettuato i primi sopralluoghi. La villa è sprovvista di sistemi di allarme, ma dotata di telecamere. Dall'impianto esterno potrebbero arrivare elementi utili. Verranno analizzati anche i filmati delle telecamere pubbliche e private della zona nella speranza che possano fornire possibili spunti per le indagini. 

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