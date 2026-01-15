Manutenzione del reticolo idrografico minore: affidati sette interventi a Rimini

Sono stati affidati alla ditta Battistini Curzio SRL (di Talamello) i lavori per gli "Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore - Anno 2025". Gli interventi, distribuiti su sette diverse vie del territorio comunale di Rimini. I sette interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza di fossi e attraversamenti stradali e all'eliminazione di potenziali allagamenti delle sedi stradali, con l'obiettivo di migliorare complessivamente la gestione delle acque meteoriche e garantire la sicurezza delle infrastrutture.

Il progetto prevede interventi puntuali che interesseranno in particolare le vie Celli, Valverde, Covignano (altezza del civico 293/E), Santa Aquilina (civico 1/O), San Paolo (civico 35), Via Barattona (civico 32), Cupa in prossimità dell'intersezione con Via del Piano. L'importo complessivo dell'intervento ammonta a 70mila euro. La durata prevista dei lavori è di circa 60 giorni con inizio entro la primavera.

La manutenzione dei fossi - ricorda l'Amministrazione Comunale - rappresenta un'attività fondamentale per la prevenzione del rischio idrogeologico. Dal 2016 è vigente il "Regolamento sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio" che pone obblighi precisi a carico di tutti i soggetti pubblici e privati per mantenere in efficienza il reticolo di canali e fossi. I proprietari e conduttori di terreni agricoli sono tenuti a garantire la costante manutenzione e pulizia dei fossi di guardia e interpoderali, delle tombinature private e a mantenere le scarpate in condizioni tali da impedire movimenti franosi. Il regolamento comunale è consultabile sul sito istituzionale dell'ente () insieme alle mappe tematiche che individuano i fossi di primo e secondo livello.