Lupi, ancora avvistamenti e segnalazioni nel riminese

Resta alta l'attenzione sul tema lupi nel riminese dove si moltiplicano le segnalazioni di avvistamenti. Giovedì un esemplare è stato visto e ripreso mentre si aggirava nei campi vicino alla scuola di Spadarolo. Nella mattinata di venerdì invece un camionista ne ha immortalato uno solitario nella zona della locanda San Martino, a poche decine di metri dalla via Emilia.



Intanto il prossimo 30 gennaio i sindaci riminesi si confronteranno sul tema con l'assessore regionale Alessio Mammi per fare il punto sulla presenza del lupo sul territorio e sulle azioni intraprese e da intraprendere per il contenimento di un fenomeno che ormai da mesi sta sollevando preoccupazione tra i cittadini e soprattutto tra gli allevatori. Il 22 gennaio invece ci sarà un incontro alle 20.30 nella sala Macaco di via Marecchiese organizzato dall'Associazione nazionale per la tutela dell'Ambiente e della Vita Rurali e dal Comitato quartiere 11.

L'avvistamento a Spadarolo

