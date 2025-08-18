  
Indietro
menu
menu

MORTO L'ATTORE DI TOBY DAMMIT

L’ultima corsa di Terence Stamp, il ricordo dell'Amministrazione comunale

In foto: una scena del film
una scena del film
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 18 Ago 2025 12:02 ~ ultimo agg. 19 Ago 02:03
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La corsa finale di Toby Dammit resta tra le immagini più potenti di Fellini: una Ferrari che attraversa i Castelli romani di notte, illumina cuochi e insegne come statue pop e precipita nel vuoto. È lì che il regista riversa tutta l’ombra del Mastorna mai girato.

Al centro c’è Terence Stamp, “Terenzino Francobollo”, come lo chiamava Fellini. Reduce da Teorema di Pasolini e dalla rottura con Antonioni per Blow Up, in Toby Dammit, Stamp è un attore shakespeariano disfatto, alcolizzato, ridotto a maschera televisiva. La sua bellezza diventa un’arma spuntata, la voce un rantolo elegante. Intorno a lui, Fellini costruisce la sua unica vera incursione gotica: un diavolo dall’aspetto di bambina bionda, angelica e spettrale, che gioca con una palla. 

È un film di passaggio che porterà al Satyricon, ma soprattutto è un film dantesco. La corsa in Ferrari non conduce a redenzione: è un inferno laico, fatto di televisione, premi grotteschi, pubblicità luminose fino a confondere vita e morte. Stamp ci scivola dentro come in una condanna naturale, senza opporre resistenza. Per questo il suo Toby resta indimenticabile: non solo un personaggio, ma il volto stesso dell’inferno contemporaneo. Ventisei giorni di riprese per diventare l’immagine di un sogno senza ritorno, il simbolo di un'epoca e di un cinema che non smettono di affascinare.

 

Altre notizie
presentazione 100 anni di don oreste
5 - 7 settembre

Tre giorni per celebrare la nascita di don Oreste Benzi
di Redazione
il Tecnopolo di Rimini
gara d'appalto entro fine anno

La Giunta approva il progetto esecutivo per l'ampliamento del Tecnopolo
di Redazione
Area Parco Spina
INVESTIMENTO DI 30 MILA EURO

Parco Spina a Santarcangelo, pronta l’area attrezzata per lo sport all’aperto
di Redazione
repertorio
arrestato dalla polizia

Beccato in flagrante dalle telecamere mentre ruba in una casa del centro storico
di Redazione
una Volante della polizia di Stato (foto Migliorini)
minacciata al telefono

Non rispetta il divieto di dimora e si avvicina alla donna offesa: arrestato
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO