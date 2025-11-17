  
Indietro
menu
menu

corte d'assise

Loris Bianchi: Manuela temeva che dietro l'incidente di Giuliano ci fosse Louis

In foto: L'arrivo in tribunale di Loris Bianchi, accompagnato da Nunzia e Davide Barzan
L'arrivo in tribunale di Loris Bianchi, accompagnato da Nunzia e Davide Barzan
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 3 min
Lun 17 Nov 2025 15:03 ~ ultimo agg. 17:42
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dopo la deposizione di Giuliano Saponi, durata oltre quattro ore, adesso è il momento di Loris Bianchi, fratello di Manuela, arrivato in tribunale verso le 14.40, accompagnato dalla sua legale, Nunzia Barzan e dal consulente Davide Barzan.

"Venni a sapere della morte di Pierina da Louis Dassilva la mattina del 4 ottobre 2023, mi chiamò per dirmelo prima delle 9. Il 3 ottobre 2023 lavorai al mattino, poi nel pomeriggio Manuela mi mandò le foto della moto incidentata di Louis scrivendomi: 'E' vivo'. Poi in un vocale mi spiegò com'era accaduto l'incidente e mi chiese se potessi contattarlo per sapere come stava il suo "supereroe". Passai da Louis per fargli un saluto, ma non c'era. Così andai a casa di mia sorella, insieme a mio padre Duilio, per salutare mia nipote Giorgia. Mi ricordo che aspettai l'arrivo di mia sorella Manuela. Una volta a casa, Manuela andò sul balcone per stendere i panni e io la seguii. Mentre eravamo sul balcone vedemmo Louis mentre usciva sul suo. Gli chiesi come stava e se potevo aiutarlo a cercare dei pezzi di ricambio per la moto. Giorgia, mentre noi eravamo sul balcone, disse davanti a Louis che non sarebbe andata all'adunanza. Poi mia sorella mi invitò a cena, io accettai l'invito e cenai lì. Abbiamo visto l'adunanza dalle 20 alle 21.45 nel salotto via Zoom. Quando ad aprile 2023 accolgo mia sorella a casa mia non sapevo ancora chi fosse il suo amante". 

"Nostra madre morì che avevo sei anni. La famiglia Saponi la conosco fin da bambino. La casa di mia sorella e suo marito Giuliano l'ho sempre frequentata poco. Ero capace di non sentirmi con mia sorella anche per sei, sette mesi. Vengo a sapere da mia sorella che Giuliano non aveva piacere frequentassi Giorgia. In casa loro non si respirava un bel clima, soprattutto quando arrivavo io, perché non ero ben accetto. Tra mia sorella Manuela e Pierina c'erano dei bisticci, il classico astio tra suocera e nuora. Pierina pensava che noi non avessimo mai superato il trauma della morte di nostra madre. So da mia sorella che doveva essere sentita dagli anziani della congregazione dei Testimoni di Geova in merito al tradimento di Giuliano. Tutta la famiglia Saponi, compresa Pierina, sapeva della relazione extraconiugale di mia sorella prima dell'incidente di Giuliano. All'epoca non si sapeva chi fosse però. Mia sorella con Louis aveva dei progetti futuri. Aveva cercato più volte di interrompere la relazione, ma non ce l'ha mai fatta. Mia sorella temeva che dietro l'incidente di Giuliano ci fosse Louis Dassilva". 

"Quando dissi a Louis: 'Giustizia è stata fatta', in merito al delitto di Pierina, volevo vedere qual era la sua reazione. Dissi la stessa frase anche a Valeria, ma lei disse che 'queste cose qui non si augurano alle persone'"

Altre notizie
Don Sandro Crescentini
Mercoledì il funerale

Morto Don Alessandro Crescentini, era stato anche missionario nel Nord America
di Redazione
La senatrice Domenica Spinelli nel paddock
La senatrice FdI

MotoGP. Spinelli: "Complimenti ai piloti italiani per un’annata straordinaria"
di Icaro Sport
La ministra con l'assessore Gianfreda e Francesca Raggi, Direttore Medico del Presidio ospedaliero di Rimini presso AUSL della Romagna
NEL 2026 AL PALACONGRESSI

La ministra Locatelli a Rimini per presentare la seconda edizione di ExpoAID
di Stefano Ravaglia
VIDEO
la consegna della medaglia
a Roma

Ristoranti in crescita, calo drastico dei bar. Anche Rimini all'Assemblea Fipe
di Redazione
corso di formazione per educatori su adolescenti
Corso di formazione

Il fuoco dentro. Un percorso sulla vita emotiva degli adolescenti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO