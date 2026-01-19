Legacoop. L'afflusso al Sigep lo conferma: serve il casello alla fiera di Rimini

Per il Sigep, il Salone del gusto di Italian Exhibition Group ancora in corso a Rimini, Legacoop Romagna è già certa del successo della manifestazione. E ribadisce allora come sia una priorità realizzare il nuovo casello dell'A14 in corrispondenza del quartiere fieristico. Un evento che registra "numeri importanti in termini di presenze, riempimento alberghiero e ricadute economiche sull'intero territorio" e rappresenta "una vetrina internazionale di straordinario valore per la città e per la Romagna". Come altri eventi, dunque, dimostra concretamente competitività e attrattività del territorio, ma anche "la necessità di completare e rafforzare il sistema infrastrutturale che deve accompagnarne la crescita".

Per il nuovo casello della A14 Comune e Ieg "hanno fatto la loro parte con la documentazione richiesta. Ora è fondamentale che Autostrade e il ministero delle Infrastrutture diano risposte concrete e in tempi certi". Per Legacoop Romagna è necessario siglare un nuovo Patto regionale per le infrastrutture per "andare oltre le dichiarazioni di principio" e trasformarle in "scelte operative condivise" su viabilità, logistica, trasporto pubblico e collegamenti ferroviari, a partire dal potenziamento dell'asse Bologna-Romagna e dal miglioramento del sistema ferroviario di costa. Il Sigep, conclude la centrale, ricorda che la Romagna funziona "quando istituzioni, imprese e sistema cooperativo lavorano nella stessa direzione".