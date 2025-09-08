il calendario
Lavori in A14 nel tratto riminese. Chiusure temporanee di tratti e caselli
In foto: il casello di Rimini nord
di Redazione
1 min
Lun 8 Set 2025 20:08 ~ ultimo agg. 19:16
Sulla A14, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pesaro e Cattolica verso Bologna.
Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Rimini nord nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di martedì 9 alle 5 di mercoledì 10 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona;
-nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna;
-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 06:00 di sabato 13 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.
Altre notizie
interrogazione in Regione
Ausl Romagna nel caos ma compensi super per i dirigenti: polemiche da Lega e FdI
di Redazione
Fideiussione accessoria
Rimini F.C. e Valerio Perini deferiti al Tribunale Federale Nazionale
di Icaro Sport
appuntamento in via antonini
Porto di Cattolica, ultimati i lavori: inaugurazione il 13 settembre
di Redazione
completamento nel 2027
Riccione, al via il secondo stralcio dei lavori in viale Ceccarini
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini