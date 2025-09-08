  
Indietro
menu
menu

il calendario

Lavori in A14 nel tratto riminese. Chiusure temporanee di tratti e caselli

In foto: il casello di Rimini nord
il casello di Rimini nord
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 8 Set 2025 20:08 ~ ultimo agg. 19:16
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sulla A14, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pesaro e Cattolica verso Bologna.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Rimini nord nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di martedì 9 alle 5 di mercoledì 10 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona;
-nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna;
-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 06:00 di sabato 13 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.
 
Altre notizie
Foto di gruppo al termine dell'incontro
Vela

Yacht Club Rimini celebra l'argento del Bluenext Sailing Team alla Copa del Rey
di Icaro Sport
la sede Ausl di Rimini
interrogazione in Regione

Ausl Romagna nel caos ma compensi super per i dirigenti: polemiche da Lega e FdI
di Redazione
Valerio Perini, amministratore unico del Rimini F.C.
Fideiussione accessoria

Rimini F.C. e Valerio Perini deferiti al Tribunale Federale Nazionale
di Icaro Sport
l'inaugurazione
appuntamento in via antonini

Porto di Cattolica, ultimati i lavori: inaugurazione il 13 settembre
di Redazione
la presentazione
completamento nel 2027

Riccione, al via il secondo stralcio dei lavori in viale Ceccarini
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO