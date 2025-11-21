Lavori alla rete idrica a Verucchio. Disposta chiusura anticipata delle scuole

Slittano da lunedì 24 novembre a martedì 25 dall12.30 alle 16.30 i lavori di Hera sulla rete acquedottistica principale del Comune di Verucchio con interruzione della fornitura idrica a Villa Verucchio. Il Comune di Verucchio ha disposto per la giornata di martedì 25 novembre la chiusura anticipata delle scuole alle ore 12.30. La dirigenza di ciascun plesso comunicherà eventuali particolari difformità d'orario.

Start Romagna non effettuerà il servizio di trasporto scolastico al termine delle lezioni. Resta confermato il servizio del mattino all'apertura delle scuole.

Resta confermato il servizio di ristorazione scolastica negli asili nido e a alla scuola d'infanzia "Cappuccetto Rosso".

Resta confermato il servizio di Pedibus.

Gli interventi di rinnovo della rete dell’acquedotto, spiega Hera, renderanno più efficiente la fornitura idrica dell’intera frazione grazie al collegamento delle nuove infrastrutture e si concentreranno sul tratto di condotta lungo la Strada Provinciale n.14 a Ponte Verucchio, comportando l'interruzione della fornitura per l'intera frazione di Villa Verucchio.

I lavori sono necessari per procedere in sicurezza ed ottimizzare i tempi delle contestuali operazioni di ripristino funzionale del collettore di fognatura nera principale di vallata, il cui guasto del 7 novembre scorso causò una significativa voragine e la conseguente chiusura di via Ponte, e saranno conclusi prima di Natale, salvo imprevisti.

Al ripristino del servizio, si potranno verificare temporanee disfunzioni rispetto al regolare flusso della fornitura d’acqua, quali un abbassamento della pressione o una transitoria alterazione del colore, fenomeni che non pregiudicano la potabilità. In caso di alterazione cromatica, si raccomanda di lasciar scorrere l'acqua per alcuni minuti fino al ripristino delle normali condizioni.

I clienti e le attività che hanno comunicato il proprio numero telefonico in fase contrattuale usufruiranno del servizio gratuito di preavviso tramite SMS. Chi desiderasse attivare tale servizio o aggiornare i propri riferimenti può farlo accedendo al sito istituzionale: www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua

In caso di imprevisti o condizioni meteorologiche avverse, i lavori saranno rinviati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Per segnalazioni di guasti, rotture o emergenze relative ai servizi acqua, fognature e depurazione, è attivo il numero gratuito di Pronto Intervento 24 ore su 24, sette giorni su sette: 800.713.900.