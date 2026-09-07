  
Indietro
menu
menu

SUL LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA

Riccione, turista derubata di borsa e smartphone in spiaggia: arrestato 27enne

In foto: @Carabinieri
@Carabinieri
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

È finita con un arresto in flagranza di reato la mattinata movimentata di un 27enne italiano, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell'Ordine, bloccato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione con l'accusa di furto aggravato. L'episodio è avvenuto sul Lungomare della Repubblica, dove il giovane si è avvicinato a un ombrellone di uno stabilimento balneare approfittando dell'assenza temporanea di una turista, allontanatasi per fare il bagno, per sottrarre uno smartphone e un portafoglio custoditi nella sua borsa.

Il personale dello stabilimento ha immediatamente allertato il 112 e un equipaggio della Sezione Radiomobile è intervenuto sul posto bloccando il sospetto prima che potesse allontanarsi. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria, la quale si è accorta di quanto accaduto soltanto grazie all'intervento dei militari.

Durante la successiva perquisizione personale, il 27enne è stato trovato in possesso anche di una modica quantità di hashish. Oltre all'arresto per il furto aggravato, il giovane – già gravato dalla misura di prevenzione dell'Avviso Orale – è stato segnalato alla Prefettura di Rimini in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, l'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo fissato davanti al Tribunale.

Altre notizie
i vigili del fuoco al lavoro (Adriapress)
Completamente distrutta

Roulotte a fuoco a Coriano. Intervento dei vigili del fuoco
di Redazione
FOTO
Gli street tutor a Riccione
GLI INTERVENTI PRINCIPALI

Street tutor a Riccione, il bilancio dell'attività terminata il 31 agosto
di Redazione
repertorio
criticità del ruolo unico

Medicina Generale. 15 e 16 settembre lo sciopero di Smi e Snami
di Redazione
Louis Dassilva a Ore 14 con i suoi avvocati Fabbri e Guidi
intervista da uomo libero

Dassilva torna in tv: "Manuela protegge qualcuno, ho pregato tanto per Pierina"
di Lamberto Abbati
@newsrimini
il dibattito a Rimini

Bandi concessioni. Prosegue la diatriba micro/macro, e i tempi intanto stringono
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO