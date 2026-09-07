Caso Pierina: proroga di altri 90 giorni per le motivazioni della sentenza

Si dovrà ancora attendere per leggere le motivazioni della sentenza sul caso Pierina che ha assolto Louis Dassilva dall'accusa di omicidio premeditato. E’ stata chiesta una ulteriore proroga di 90 giorni a tre mesi dalla sentenza, lo scorso 10 giugno, quando, dopo 16 ore di camera di consiglio, Dassilva fu assolto e poi immediatamente scarcerato. La presidente della Corte, Fiorella Casadei, ha chiesto e ottenuto 3 mesi di proroga per il deposito delle motivazioni, che a questo punto avverrà il 7 dicembre.

La sentenza della Corte d'Assise, presieduta dal giudice Fiorella Casadei, già presidente della sezione penale del Tribunale di Rimini, era arrivata alle 3 di notte, dopo mesi di processo. Un iter particolarmente complesso e seguito dall'opinione pubblica. Nel momento della lettura della sentenza, di fronte alle telecamere dei principali network nazionali e locali, l’imputato, che si è sempre detto innocente, ha pianto abbracciato ai sui legali.

Pierina Paganelli, 78 anni, era stata uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino, a Rimini, di ritorno da un'adunanza al tempio dei testimoni di Geova. Il corpo era stato scoperto la mattina successiva dalla nuora Manuela Bianchi e l’autopsia aveva accertato 29 coltellate.

Per l’accusa, durante tutto il processo, non ci sono mai stati dubbi. Secondo il sostituto procuratore Daniele Paci, a commettere il delitto sarebbe stato Dassilva, vicino di casa della vittima e legato da

relazione sentimentale alla nuora Manuela.

Ora la Procura ha subito presentato ricorso in Appello la cui udienza davanti al tribunale di Bologna potrà essere fissata solo dopo la pubblicazione delle motivazioni di primo grado. Difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, Dassilva ha ripreso a lavorare e ha manifestato l'intenzione di rimanere in Italia.



