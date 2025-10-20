  
indagini sulla dinamica

Cede il tetto di un capannone, muore 64enne a San Giovanni in Marignano

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Lun 20 Ott 2025 14:20 ~ ultimo agg. 18:01
Un 64enne residente in provincia di Pesaro, Claudio Reggiani, ha perso la vita oggi intorno alle 12 in un incidente avvenuto nello stabilimento di un'azienda di lavorazione di metalli e laminati nella zona industriale di San Giovanni in Marignano. L'uomo, dipendente di una ditta di catering pesarese, era salito sul tetto dello stabilimento per portare delle vivande ad operai impegnati in lavori di manutenzione. Un lucernario ha però ceduto e l'uomo è caduto da un'altezza di otto metri: è deceduto sul colpo e non c'è stato purtroppo niente da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cattolica e la medicina del lavoro che ora dovranno ricostruire la dinamica. la Procura ha aperto un'inchiesta e il PM di turno, il magistrato Paci, ha disposto l'autopsia.

Scrive la sindaca Michela Bertuccioli a nome dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni in Marignano: "In questa tarda mattinata le forze dell'ordine ci hanno comunicato che un cittadino pesarese ha perso la vita in un cantiere nella zona industriale di San Giovanni. Un dramma improvviso, una perdita preziosissima che ha scosso l'Amministrazione comunale e tutta la comunità marignanese. Siamo vicini alla famiglia e a tutti i cari, a cui ci stringiamo con profonda commozione".

