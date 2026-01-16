  
L'inflazione che corre

La vita costa, ma a Rimini di più. Nel 2025 tra le città più care d'Italia

di Redazione   
Ven 16 Gen 2026 16:12 ~ ultimo agg. 16:22
Ci sono classifiche dove è bello primeggiare ed altre in cui se ne farebbe volentieri a meno. Per Rimini la graduatoria sul rincaro del costo della vita è proprio una di queste ultime. In base ai dati Istat messi in fila dall’Unione Consumatori il comune riminese è infatti sul podio delle città più care d'Italia del 2025 con una inflazione media del +2,2% che si traduce in un aumento annuo per famiglia media di ben 609 euro. Peggio fanno solo Siena con 649 euro in più a famiglia e Bolzano con 730. In Italia l’inflazione media si è attestata all’1,5% con un rincaro di 376 euro. Ampliando lo sguardo al resto della Romagna, le famiglie di Ravenna si sono trovate a far i conti con una spesa aggiuntiva di “soli” 385 euro (inflazione +1,4%) mentre quelle di Forlì Cesena di 275 (+1%). La prima città dell’Emilia Romagna dopo Rimini è il capoluogo Bologna, 14esima tra le città più care con un esborso aggiuntivo stimato in 476 euro annui.  

