La stagione dell'Astra prosegue con i 'sei gradi' di Giobbe Covatta

Venerdì 16 gennaio alle ore 21.00 nuovo appuntamento del cartellone di “Una stagione rivoluzionaria” al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina con lo spettacolo 6° (sei gradi) di Giobbe Covatta.

La scheda dello spettacolo:

6° (sei gradi) è uno spettacolo che intreccia comicità, satira e divulgazione scientifica, un’occasione di riflessione lucida e divertita sui grandi temi del nostro secolo: la sostenibilità ambientale e il destino dell’umanità. Un invito a ridere, sì, ma soprattutto ad agire ora, prima che quei sei gradi diventino realtà.

Ancora una volta Giobbe Covatta affida a un numero la chiave del suo lavoro teatrale. Dopo 7, dedicato ai vizi capitali, e 30, ispirato agli articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, arriva ora il numero 6: una cifra solo in apparenza astratta, che diventa invece misura concreta e inquietante del nostro futuro. Sei sono infatti i gradi centigradi di aumento della temperatura media del pianeta.

L’azione si svolge in un tempo a venire, articolato in diverse epoche, ognuna segnata da un progressivo innalzamento della temperatura globale: uno, due, tre, fino a sei gradi in più rispetto a oggi. A popolare questi scenari sono i nostri discendenti — figli, nipoti, pronipoti — eredi non solo delle nostre conquiste economiche, sociali e culturali, ma anche delle conseguenze delle nostre scelte. Il mondo che ricevono è quello che avremo lasciato loro: fragile, trasformato, ostile.

BIGLIETTI:

• Intero €25

• Ridotto €20 (Under18, Over65, YoungER card, studenti universitari, tesserati 2024 4/terzi APS, Soci RomagnaBanca)

Per info e prenotazioni:

www.teatroastrabim.it

Tel: 351.5365686

Mail: info@teatroastrabim.it