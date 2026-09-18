La siepe del vicino gli ostacola il passaggio in carrozzina, anziano la incendia

Un 65enne è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Viserba per aver dato fuoco alla siepe del vicino. L'episodio è avvenuto lo scorso 7 settembre nella parte nord di Rimini. L'uomo, che ha problemi di deambulazione, stanco di vedere la vegetazione del proprietario della casa accanto sporgere sul marciapiede e ostacolare il suo passaggio in carrozzina, ha deciso di risolvere la questione appiccando le fiamme alle piante.

Gli accertamenti dei militari dell'Arma hanno permesso di ricostruire la vicenda e risalire all'anziano, incensurato, la cui posizione è stata ora segnalata alla Procura di Rimini per danneggiamento a seguito di incendio.