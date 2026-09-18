indagine dei Carabinieri
La siepe del vicino gli ostacola il passaggio in carrozzina, anziano la incendia
In foto: repertorio
di Redazione
1 min
Un 65enne è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Viserba per aver dato fuoco alla siepe del vicino. L'episodio è avvenuto lo scorso 7 settembre nella parte nord di Rimini. L'uomo, che ha problemi di deambulazione, stanco di vedere la vegetazione del proprietario della casa accanto sporgere sul marciapiede e ostacolare il suo passaggio in carrozzina, ha deciso di risolvere la questione appiccando le fiamme alle piante.
Gli accertamenti dei militari dell'Arma hanno permesso di ricostruire la vicenda e risalire all'anziano, incensurato, la cui posizione è stata ora segnalata alla Procura di Rimini per danneggiamento a seguito di incendio.
Altre notizie
PRODOTTO DAL GRUPPO ICARO
Un podcast per celebrare la Liberazione: l'82° anniversario il 21 settembre
di Redazione
Lutto nel tifo biancorosso
Si è spento Gabriele Delli Ponti, per tutti "Barba", storico tifoso del Rimini
di Roberto Bonfantini
DOMANDE ENTRO IL 21 OTTOBRE
Rimini accende il Natale: online il bando per il Villaggio Natalizio e la pista
di Redazione
IN CORSO D'AUGUSTO
Danneggia le vetrine di alcuni negozi in pieno centro a Rimini: arrestato
di Redazione