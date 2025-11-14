La residenza per anziani Primavera di Riccione si sposta e aumenta i posti

Sorgerà su viale Veneto a Riccione la nuova Casa residenza per anziani “Primavera”. Il comune di Riccione annuncia l’adozione del provvedimento che conclude l’iter e rilascia il permesso di costruire alla Cooperativa Sociale L'Aquilone - Onlus. La nuova residenza sarà dotata di 60 posti letto e permetterà di sostituire l’attuale Casa residenza di viale Torino. Un trasferimento necessario poiché la vecchia sede non era più adatta al contesto turistico circostante e non permetteva lavori di ristrutturazione e ampliamento. L'approvazione dell'intervento comprende anche l'impegno da parte della cooperativa a finanziare e realizzare opere pubbliche di compensazione: in particolare nuovi parcheggi, anche a servizio della futura Casa della Salute, aree verdi pubbliche, e una nuova rotatoria all'incrocio tra viale Veneto e via Murano, per un valore di circa 500mila euro. Il provvedimento dovrà essere ratificato dal consiglio comunale entro 30 giorni. L'avvio dei lavori di costruzione sarà subordinato alla firma della convenzione urbanistica e al completamento dei pagamenti previsti.

“La realizzazione della nuova Casa residenza per anziani ‘Primavera’ rappresenta un rilevante intervento, non solo sotto il profilo dell’assistenza agli anziani, perchè grazie alle opere pubbliche previste, come la nuova rotatoria e i parcheggi, miglioriamo accessibilità, sicurezza e servizi per residenti e utenti della futura struttura - dichiara l’assessore all’Edilizia e urbanistica, Christian Andruccioli -. Si tratta di un progetto che coniuga attenzione sociale e visione urbanistica, in linea con la strategia del futuro Piano Urbanistico Generale della città”.

“Questo progetto rappresenta per noi un passo importante, frutto di un lavoro lungo e condiviso con l’amministrazione comunale. La nuova Casa Residenza ‘Primavera’ sarà una struttura moderna, accogliente e pensata per rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone anziane e delle loro famiglie - commenta il presidente della Cooperativa L’Aquilone Denis Ermeti -. Con questo intervento non solo miglioriamo la qualità dell’assistenza, ma contribuiamo anche allo sviluppo armonico del territorio, grazie alla realizzazione di opere pubbliche utili alla collettività. È un segno tangibile dell’impegno che L’Aquilone porta avanti da anni: costruire comunità solidali e inclusive, in cui la cura e la dignità delle persone siano sempre al centro.”