Per aiutare il commercio

La proposta del Comitato Rimini sud: parcheggi blu gratis per Natale

di Redazione   
Ven 28 Nov 2025 10:27 ~ ultimo agg. 10:31
Sospendere il pagamento dei parcheggi nelle aree a strisce blu su tutto il territorio comunale nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026. E' questa la proposta che il Comitato Rimini Sud rivolge all’Amministrazione Comunale.  
L’obiettivo è quello di incentivare il commercio locale e favorire la mobilità di cittadini e visitatori in occasione degli acquisti natalizi e di fine anno. Secondo il Comitato, rendere gratuiti i parcheggi nelle settimane che precedono le festività rappresenterebbe "un gesto concreto di sostegno alle attività economiche di tutto il territorio comunale", oltre a facilitare l’afflusso verso i negozi e le iniziative di quartiere.
"Il nostro intento — sottolinea il Comitato Rimini Sud — è promuovere un clima più accogliente e accessibile in un periodo strategico per il commercio, contribuendo al tempo stesso alla vitalità economica dei quartieri e dell’intera città.
