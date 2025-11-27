Schiaffeggia un'infermiera durante la visita del figlio, condannata per lesioni

Aveva accompagnato il figlio di quattro mesi nel reparto di Dermatologia dell'ospedale Infermi di Rimini per una visita specialistica, quando durante un confronto tra medico e infermiera sull'efficacia di un farmaco da applicare al bimbo per curare una malattia cutanea, ha perso le staffe e sferrato un forte ceffone in pieno volto alla sanitaria, lasciandole il segno delle cinque dita. Una mamma campana di 38 anni, residente a Rimini, è stata condannata, con rito abbreviato, a 4 mesi di reclusione, pena sospesa, per lesioni personali nei confronti del personale esercente una professione sanitaria. Il genitore, secondo quanto emerso, non avrebbe gradito l'intromissione della 62enne infermiera, che avrebbe sottolineato la bontà delle cure somministrate al bimbo.

L'aggressione (avvenuta nel giugno del 2024) aveva comportato un parapiglia all'interno del reparto, con il primario e altri dottori intervenuti per frapporsi tra le due donne. Cinque i giorni di prognosi refertati in pronto soccorso all'infermiera, che decise di non lasciare impunito il comportamento violento della mamma, poi denunciata per lesioni. Questa mattina il gip Raffaele Deflorio ha emesso la sentenza di condanna nei confronti della 38enne, difesa dall'avvocata Lucia Varliero. Il genitore dovrà anche risarcire l'infermiera, costituitasi parte civile attraverso l'avvocata Maria Luisa Trippitelli, di 2.500 euro.