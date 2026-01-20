  
annunciata data

La musica protagonista nell'estate riccionese. A Luglio si esibiranno i POOH

In foto: dal sito ufficiale della Band
dal sito ufficiale della Band
di Redazione   
Mar 20 Gen 2026 14:23 ~ ultimo agg. 16:09
Tempo di lettura 1 min
Dopo i concerti già annunciati per l'estate riccionese, la Perla Verde si accaparra un'altra importante esibizione. Il 21 luglio, in piazzale Roma, si esibiranno i i POOH, che saranno in tour per festeggiare il loro 60esimo anniversario. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e due eventi all’Arena di Verona il 14 e 16 maggio (quest’ultimo già SOLD OUT), il racconto dei POOH si arricchisce di “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre. La tappa a Riccione fa parte dei 20 concerti in programma. L'apertura il 13 luglio ad Asti.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di domani su TicketOne e nei punti vendita abituali. Info: www.friendsandpartners.it

