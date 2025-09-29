La Flotilla verso le acque israeliane. Croatti: determinati a raggiungere Gaza

Una notte complessa, per le difficoltà di navigazione causate dalle condizioni del mare, ma anche per la necessità di tenere alta l'attenzione sui droni che passano sopra la Morgana: proprio un drone ha reso inutilizzabile la randa, la vela principale. Così il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti ha raccontato in un video il decimo giorno di navigazione con la Global Sumud Flotilla con un video pubblicato domenica quando la Morgana, l'imbarcazione su cui sta navigando, era a meno di 500 miglia da Gaza. "La Flotilla è determinata a raggiungere Gaza", ribadisce Croatti: nessun ripensamento sulla volontà di arrivare nelle acque israeliane, anche dopo gli appelli del presidente Mattarella e del ministro Crosetto ad evitare situazioni rischiose.

Con la Global Flotilla, su un'altra imbarcazione, sta viaggiando anche la giornalista riminese Michela Monte che proprio ieri ha festeggiato il suo compleanno.