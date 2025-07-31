  
Indietro
menu
menu

il 3 agosto

La Barbie di Riccione porta la moda riminese all'Expo di Osaka

In foto: la Barbie Riccione posa in viale Ceccarini
la Barbie Riccione posa in viale Ceccarini
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 31 Lug 2025 18:10 ~ ultimo agg. 6 Ago 04:31
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Due imprese riminesi, affiliate a CNA, sono state selezionate per prendere parte alla  prima edizione delle "Giornate della Moda Italiana nel Mondo". L'iniziativa di altissimo prestigio è promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).  Daniele Callegari e Sartoria Madà di Daniela Masini saranno domenica 3 agosto al Padiglione Italia di Expo Osaka 2025, con la mostra "Italia è Moda". Successivamente, l'iniziativa toccherà altre importanti capitali della moda e del commercio globale. Le prossime tappe del 2025 si svolgeranno ai primi di settembre a Dubai;  a metà ottobre in Brasile con eventi a San Paolo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte ; e  in India a fine ottobre, con eventi previsti a New Delhi, Ahmedabad e Mumbai.
 
Di grande impatto il progetto di Daniela Masini, sua la celebre Barbie ispirata a Riccione, che mette insieme creatività, identità territoriale e risonanza mediatica.È un ponte tra la tradizione artigiana e la modernità.
 
"Siamo immensamente orgogliosi che ben due aziende del nostro territorio, legate a CNA Federmoda Rimini, siano state scelte per un'iniziativa di così ampio respiro internazionale - dichiara Roberto Corbelli, Presidente di CNA Federmoda Rimini - Questa selezione non solo conferma la straordinaria capacità produttiva e commerciale delle nostre imprese, ma mette in luce anche il loro impatto turistico, grazie alla risonanza mediatica che progetti come quello di Daniela Masini sanno generare."
 
 
Altre notizie
La squadra della Stella durante la presentazione
Doppietta di Greppi

Test amichevole Stella-Pennarossa 6-0
di Icaro Sport
Primo test per RBR
Al PalaRuggi di Imola

Preseason, Virtus Imola-Dole Rimini 59-92
di Icaro Sport
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Sabato alle 19

La Curva Est: "Non abboniamoci!" E dà appuntamento in Piazza del Popolo
di Icaro Sport
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO