il 3 agosto
La Barbie di Riccione porta la moda riminese all'Expo di Osaka
In foto: la Barbie Riccione posa in viale Ceccarini
di Redazione
2 min
Gio 31 Lug 2025 18:10 ~ ultimo agg. 6 Ago 04:31
Due imprese riminesi, affiliate a CNA, sono state selezionate per prendere parte alla prima edizione delle "Giornate della Moda Italiana nel Mondo". L'iniziativa di altissimo prestigio è promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Daniele Callegari e Sartoria Madà di Daniela Masini saranno domenica 3 agosto al Padiglione Italia di Expo Osaka 2025, con la mostra "Italia è Moda". Successivamente, l'iniziativa toccherà altre importanti capitali della moda e del commercio globale. Le prossime tappe del 2025 si svolgeranno ai primi di settembre a Dubai; a metà ottobre in Brasile con eventi a San Paolo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte ; e in India a fine ottobre, con eventi previsti a New Delhi, Ahmedabad e Mumbai.
Di grande impatto il progetto di Daniela Masini, sua la celebre Barbie ispirata a Riccione, che mette insieme creatività, identità territoriale e risonanza mediatica.È un ponte tra la tradizione artigiana e la modernità.
"Siamo immensamente orgogliosi che ben due aziende del nostro territorio, legate a CNA Federmoda Rimini, siano state scelte per un'iniziativa di così ampio respiro internazionale - dichiara Roberto Corbelli, Presidente di CNA Federmoda Rimini - Questa selezione non solo conferma la straordinaria capacità produttiva e commerciale delle nostre imprese, ma mette in luce anche il loro impatto turistico, grazie alla risonanza mediatica che progetti come quello di Daniela Masini sanno generare."
Altre notizie
di Icaro Sport
per venerdì 22 agosto
Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Test col Cosmos a porte chiuse
Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini