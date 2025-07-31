La Barbie di Riccione porta la moda riminese all'Expo di Osaka

Due imprese riminesi, affiliate a CNA, sono state selezionate per prendere parte alla prima edizione delle "Giornate della Moda Italiana nel Mondo". L'iniziativa di altissimo prestigio è promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Daniele Callegari e Sartoria Madà di Daniela Masini saranno domenica 3 agosto al Padiglione Italia di Expo Osaka 2025, con la mostra "Italia è Moda". Successivamente, l'iniziativa toccherà altre importanti capitali della moda e del commercio globale. Le prossime tappe del 2025 si svolgeranno ai primi di settembre a Dubai; a metà ottobre in Brasile con eventi a San Paolo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte ; e in India a fine ottobre, con eventi previsti a New Delhi, Ahmedabad e Mumbai.

Di grande impatto il progetto di Daniela Masini, sua la celebre Barbie ispirata a Riccione, che mette insieme creatività, identità territoriale e risonanza mediatica.È un ponte tra la tradizione artigiana e la modernità.