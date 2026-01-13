  
Indietro
menu
menu

Codice di massima gravità

Incidente a Montefiore. Feriti una mamma e tre bambini: trasportati al Bufalini

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 13 Gen 2026 13:45 ~ ultimo agg. 13:59
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un grave incidente è avvenuto nella mattinata (di martedì) a Montefiore Conca. Intorno alle 8.30, per cause ancora da appurare, una Fiat Panda è finita fuori strada sulla Sp 17, all'altezza dell'incrocio con via Bottrigro. Alla guida c'era una donna di 40 anni con a bordo i suoi tre figli, tutti tra gli uno e i tre anni. Dopo l'impatto, gli occupanti del veicolo sono rimasti incastrati nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica per liberarli. Una volta tratti in salvo dall'auto, la mamma e i tre bimbi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti con due ambulanze ed un'auto medicalizzata. Stabilizzati sul posto, i quattro sono poi stati trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Dai primi riscontri, non dovrebbero fortunatamente essere in pericolo di vita. Per il trasporto era stato anche fatto decollare l'elicottero del 118 da Ravenna ma poi si è optato per l'uso delle ambulanze. Gli agenti della polizia locale dell'Unione Valconca si stanno occupando di accertare la dinamica dell'incidente che non avrebbe visto coinvolti altri veicoli.  

Altre notizie
Riccione tra il pubblico
TRA IL PUBBLICO

Riccione alla “Ruota della fortuna” di Gerry Scotti su Canale5
di Redazione
sindaca e giunta sul cantiere
500 mila euro di fondi europei

Residenza Pullè a Riccione, conclusi i lavori per tre nuove unità abitative
di Redazione
Il team di Fattor Comune
PROGETTI PER LE IMPRESE

Fattor Comune, il 2025 si è chiuso con il +60% di fatturato
di Redazione
il cantiere di viale Ceccarini
fatte prove di trazione

Pino nel cantiere del nuovo viale Ceccarini ammalato. Sarà abbattuto
di Redazione
la piscina di fianco al Flaminio
apertura a scadenza

Piscina comunale. Il comitato: non chiuda, gruppo di privati pronto ad investire
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO