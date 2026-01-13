Incidente a Montefiore. Feriti una mamma e tre bambini: trasportati al Bufalini

Un grave incidente è avvenuto nella mattinata (di martedì) a Montefiore Conca. Intorno alle 8.30, per cause ancora da appurare, una Fiat Panda è finita fuori strada sulla Sp 17, all'altezza dell'incrocio con via Bottrigro. Alla guida c'era una donna di 40 anni con a bordo i suoi tre figli, tutti tra gli uno e i tre anni. Dopo l'impatto, gli occupanti del veicolo sono rimasti incastrati nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica per liberarli. Una volta tratti in salvo dall'auto, la mamma e i tre bimbi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti con due ambulanze ed un'auto medicalizzata. Stabilizzati sul posto, i quattro sono poi stati trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Dai primi riscontri, non dovrebbero fortunatamente essere in pericolo di vita. Per il trasporto era stato anche fatto decollare l'elicottero del 118 da Ravenna ma poi si è optato per l'uso delle ambulanze. Gli agenti della polizia locale dell'Unione Valconca si stanno occupando di accertare la dinamica dell'incidente che non avrebbe visto coinvolti altri veicoli.