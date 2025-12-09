Inaugurato Italy & Italy: alle Befane torna lo storico marchio anni Ottanta

Al centro commerciale Le Befane, presso lo Spazio Conad, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo Italy & Italy, lo storico marchio nato negli anni Ottanta e conosciuto come il primo fast food italiano. Il ritorno di un pezzo di storia riminese in una veste completamente rinnovata, moderna e attuale. Pur cambiando location e proposta gastronomica, Italy & Italy conserva intatto il proprio DNA: quello spirito entusiasta e innovativo che lo rese un simbolo della sua epoca e un punto di riferimento per una intera generazione.

L’apertura rappresenta un progetto pilota, il primo passo verso uno sviluppo più ampio e ambizioso, pensato per riportare il marchio al centro della scena con una nuova identità capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici. Un format in evoluzione che, per ora, propone uno dei suoi prodotti più iconici — il Pizzotto — declinato in vari gusti, con molte altre novità e sorprese in arrivo nelle prossime settimane. La rinascita del brand assume inoltre un valore ancora più profondo grazie alla collaborazione con le associazioni Papa Giovanni XXIII e Cuore 21, confermando un impegno sociale e solidale che accompagna l’intero progetto.

All’inaugurazione erano presenti anche l’attore Paolo Cevoli, tra i protagonisti di questa nuova avventura del marchio, il Sua Eccellenza Il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, l’assessore Kristian Gianfreda, le associazioni Papa Giovanni XXIII, Cuore 21, Arop ed i tantissimi sponsor della iniziativa.