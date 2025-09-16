  
Colombo: risposta a territorio

In arrivo per Rimini nuovi rinforzi per i Vigili del Fuoco

Per i Vigili del Fuoco di Rimini in arrivo nuovi rinforzi. Degli 800, che hanno appena concluso il 100° corso di formazione e che presteranno giuramento ufficiale il prossimo 7 ottobre, 122 saranno destinati all'Emilia-Romagna e, di questi, 11 saranno assegnati al Comando di Rimini. Nella provincia di Forlì-Cesena arriveranno 16 unità. "Si tratta di un potenziamento molto atteso - commenta soddisfatta la parlamentare di FdI Beatriz Colombo, che ha più volte sollecitato sul tema -, che consentirà di rendere ancora più efficace il servizio di soccorso tecnico urgente, fondamentale in un territorio che conosce bene l’importanza della prevenzione e della rapidità d’intervento, soprattutto alla luce delle emergenze naturali e delle criticità che hanno colpito negli ultimi anni la nostra regione. Questo risultato è frutto di un impegno concreto tra territorio e Governo guidato da Giorgia Meloni, grazie al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Sottosegretario Emanuele Prisco, che hanno dimostrato con i fatti la volontà di rafforzare il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire maggiore sicurezza alle comunità locali.
 
"I Vigili del Fuoco non rappresentano soltanto un presidio di sicurezza, ma sono un punto di riferimento costante per i cittadini, un simbolo di dedizione, professionalità e sacrificio. Potenziare i loro organici significa rafforzare la rete di protezione civile, accrescere la capacità di prevenzione e migliorare la qualità del soccorso in ogni contesto, dalle emergenze naturali agli incidenti quotidiani"
 
"Proprio oggi - conclude Colombo - avremo il Sottosegretario Prisco in audizione alla commissione " rischio idrogeologico e sismico "di cui sono capogruppo. L'obiettivo è valorizzare maggiormente questo Corpo anche nella prevenzione non solo nelle emergenze".
