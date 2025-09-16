  
Calcio Serie C

Ufficiale: il Rimini F.C. tessera Gabriele Ferrarini

In foto: Gabriele Ferrarini
Gabriele Ferrarini
di Icaro Sport   
Tempo di lettura 1 min
Mar 16 Set 2025 09:45
Il Rimini F.C. comunica - in una nota - di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Gabriele Ferrarini.

Terzino destro classe 2000, nato a La Spezia, Ferrarini è cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, completando l’intero percorso giovanile fino alla Prima Squadra. 

Dopo l’esordio tra i professionisti in Serie C con la Pistoiese, Gabriele ha trovato spazio e continuità in Serie B, dove ha vestito le maglie - tra le altre - di Venezia, Perugia e Feralpisalò, consolidando negli anni la propria esperienza nella serie cadetta.

Sul fronte internazionale, Ferrarini ha rappresentato anche l’Italia in tutte le selezioni giovanili dall’U18 all’U20, e il 3 settembre 2021 ha fatto il suo esordio con la Nazionale Under 21 nella gara di qualificazione per gli Europei contro il Lussemburgo.

Calciatore moderno, capace di abbinare fase difensiva e proiezione offensiva, Ferrarini rappresenta un innesto di esperienza e di qualità che andrà a rinforzare il reparto difensivo biancorosso.

Benvenuto a Rimini, Gabriele!

