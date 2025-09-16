  
Auto invade corsia di marcia opposta. Incidente mortale sui viali delle Regine

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Mar 16 Set 2025 10:47 ~ ultimo agg. 11:07
Incidente mortale nella mattinata di martedì a Rimini. Attorno alle 9.30 sui viali delle Regine c'è stato uno scontro semi frontale tra due auto, una Audi e una Volkswagen. Uno dei due mezzi, per cause ancora da chiarire, ha invaso la corsia di marcia opposta, mentre sopraggiungeva l'altra macchina. L'impatto è stato molto violento. Ad avere la peggio il 64enne di Fano a bordo dell'Audio A4, che, all'arrivo dei soccorsi del 118, è apparso subito in condizioni molto critiche. Dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasportato d'urgenza in ospedale. A nulla, purtroppo, sono valsi i tentativi dei sanitari e dopo poco l'arrivo in nosocomio l'uomo è spirato. Ferito, in modo lieve, anche l'altro guidatore, un 66enne di Rimini. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e le cause che sono al vaglio della Polizia Locale di Rimini. Non è esclusa l'alta velocità di uno dei due mezzi. L'incidente ha avuto ripercussioni anche sul traffico.

