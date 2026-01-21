  
Indietro
menu
menu

24 gennaio

Il vino cambia racconto. Incontro al Fulgor con l'esperto Michele Scognamiglio

In foto: @sito cantina Ottaviani
@sito cantina Ottaviani
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 21 Gen 2026 13:32 ~ ultimo agg. 13:45
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il vino come cultura, piacere e consapevolezza. È da questa visione che nasce il progetto promosso dall’azienda Enio Ottaviani che propone un doppio appuntamento per sabato 24 gennaio dedicato al rapporto tra vino e salute e al ruolo di questo alimento millenario all’interno della dieta mediterranea. Al mattino, alle 11, al Cinema Fulgor ed il pomeriggio alle 18 nella cantina  dell'azienda. In entrambi i momenti ci sarà Michele Scognamiglio, specialista in Scienza dell’Alimentazione, Biochimica e Patologia Clinica, autore del libro Sorsi di Salute – Il vino senza frasca, un’opera che affronta il tema del vino, con il rigore della scienza e la chiarezza della divulgazione e che ha prefazione del maestro Peppe Vessicchio. "Il vino è un alimento antichissimo e allo stesso tempo estremamente moderno, carico di simboli e significati che rendono complesso parlare del suo rapporto con la salute - spiega Scognamiglio -. Comprendere cosa accade al vino quando entra nel nostro organismo – e come questo cambi in base a chi lo beve, a come e a quando – è il primo passo per superare luoghi comuni e costruire una consapevolezza reale". «"l vino è uva, è convivialità, è piacere dello stare a tavola. È relazione - sottolinea Massimo Lorenzi, titolare dell’azienda Enio Ottaviani -. Parlare di consapevolezza significa dare alle persone gli strumenti per scegliere, capire e vivere il vino con equilibrio. Creare questa cultura, soprattutto nei giovani, vuol dire costruire il futuro del vino stesso. Noi facciamo il vino per gli amici: in questa frase c’è tutto il nostro pensiero".

Il percorso si completa con un approfondimento dedicato ai pilastri della dieta mediterranea, come l’olio extravergine di oliva e il pesce azzurro, in un racconto che mette al centro il legame tra cibo, cultura e benessere quotidiano. 

L'iniziativa è in collaborazione con HeresLAB e con il patrocinio di Comune di Rimini, Rimini DOC, Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini, AIS (Associazione Italiana Sommelier) ONAV ( Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino)

 

Altre notizie
Foto di gruppo al termine della serata
Relatori Catrani e Panozzo

Panathlon Rimini: la 1a conviviale del 2026 dedicata ai cent'anni del CT Rimini
di Icaro Sport
FOTO
repertorio
A Rimini e Riccione

Tre giorni senza smog ma previsioni negative. Tornano in vigore le contromisure
di Redazione
il tribunale di Rimini
per altri cinque anni

Lavori di pubblica utilità: Comune e Tribunale di Rimini rinnovano convenzione
di Redazione
cantiere di Viale Ceccarini
nuovo tratto dal 26 gennaio

Viale Ceccarini. In arrivo più operai per colmare i ritardi
di Redazione
il presidio davanti alla sede Aeffe a San Giovanni in M.
oggi il tavolo al ministero

Crisi Aeffe. Gnassi e Bonafé (PD): Governo assente penalizza il Made in Italy
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO