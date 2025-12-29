Il sindaco lancia la volata al 2026 turistico: l'elenco dei ponti e i nuovi voli

Il 2026 si preannuncia un'annata ricca di “ponti” e a fare l’elenco delle opportunità, in chiave turistica, è il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. “Calendario alla mano - spiega -, il nuovo anno inizia subito con un invito a viaggiare grazie due interessanti possibilità: il primo gennaio, cadendo di giovedì, consente di organizzare un fine settimana lungo, prendendo il venerdì di ferie e con l'Epifania che, cadendo di martedì, consente di ottenere 6 giorni di vacanza con appena 2 giornate di ferie". Il primo cittadino prosegue poi il suo elenco. "Più di un mese di vacanza con appena 8 giorni di ferie, dalla Pasqua e Pasquetta che cadono di domenica 5 e lunedì 6 aprile - aggiunge -, alla festa dei lavoratori che cade di venerdì primo maggio, consentendo di organizzare un fine settimana di 3 giorni. Il 2 giugno, festa della Repubblica, è un martedì: prendendo un giorno di ferie c'è la possibilità di organizzare un weekend lungo, al mare. La festa dell'Immacolata, 8 dicembre, cade di martedì: con un giorno di ferie si possono ottenere 4 giorni di vacanza, perfetti per fare shopping tra i mercatini. Il Natale 2026 regala l'ultima vacanza dell'anno con il 25 e il 26 dicembre che cadono, rispettivamente, un venerdì e un sabato; quindi senza prendere ferie si possono fare 3 giorni di vacanza. Il prossimo capodanno sarà per Rimini ancora più lungo, cadendo di venerdì consente di fare un lungo weekend ma con 4 giorni di ferie, la vacanza è molto più lunga, ossia dal 24 dicembre al 3 gennaio”.

Il primo cittadino si sofferma anche sugli eventi già programmati per il prossimo anno “che vedono il ritorno di Vasco Rossi, l’anteprima di Achille Lauro, Routes Europe 2026, l’adunata nazionale dei carabinieri, Velocity nel contesto di una città con uno sguardo sempre più internazionale”.

Ma come spesso accade, è l’aeroporto Fellini a confermarsi centrale nelle strategie turistiche visto che “con le rotte già annunciate e con quelle su cui sta lavorando, può vantare una serie di collegamenti come non accadeva da anni, rafforzando il ruolo di porta d’accesso internazionale. Rimini si presenta all’avvio del 2026 più vicina, più accessibile, più attrattiva e più competitiva: un’occasione ideale per gli operatori del turismo per consolidare la nostra presenza su tutti i mercati turistici, quello nazionale e quello estero”.