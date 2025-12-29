Marecchiese. La "letterina" di Sadegholvaad ad ANAS: a quando l'incontro?

A scaldare la politica locale in questi giorni meteorologicamente un po' freddini anche nel riminese ci pensa il progetto per la strada Marecchiese. Dopo i botta e risposta a distanza tra i consiglieri regionali Parma del Pd e Marcello di Fratelli d'Italia, ora arrivano le parole del sindaco e presidente della Provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad. In perfetto stile natalizio, il primo cittadino affida ad una sorta di "letterina" le sue richieste ad ANAS a cui viene innanzitutto chiesto di stabilire al più presto una nuova data per l'atteso incontro chiarificatore sul progetto "improvvisamente" rinviato a data da destinarsi lo scorso 10 dicembre. Sadegholvaad si dice "molto curioso" di capire i prossimi passi "visto che il centrodestra - ricorda - afferma che se fosse per loro già oggi saremmo pronti al primo colpo di benna per realizzare l’agognato tracciato mentre le istituzioni locali non solo non sono mai state informate del progetto" "ma, pare, che nella Legge di Bilancio 2026 appena approvata dal Parlamento non vi sia neanche un centesimo per la Marecchiese". Auspicando che ANAS possa presto fare chiarezza, il sindaco suggerisce di convocare un nuovo incontro, magari subito a gennaio.

Le parole di Jamil Sadegholvaad

"Solitamente questi sono giorni di buoni propositi e di grandi sogni per l’anno nuovo. Se posso, io ne vorrei esprimere uno piccolo piccolo: cara ANAS, visto che lo scorso 10 dicembre hai rinviato improvvisamente a data da destinarsi l’atteso e straprogrammato da mesi incontro con Regione, Provincia di Rimini e i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello, Montecopiolo, Santarcangelo, Poggio Torriana, Verucchio e Rimini per fare il punto sul progetto della nuova Marecchiese, puoi per favore stabilire al più presto una nuova data?

Sa, personalmente sono molto curioso, visto che il centrodestra afferma che se fosse per loro già oggi saremmo pronti al primo colpo di benna per realizzare l’agognato tracciato mentre le istituzioni locali non solo non sono mai state informate del progetto (eh sì che magari li riguarderebbe, visto che la strada dovrebbe passare su tutti quei territori comunali...) ma, pare, che nella Legge di Bilancio 2026 appena approvata dal Parlamento non vi sia neanche un centesimo per la Marecchiese.

Non sarebbe opportuno chiarire chi prende fischi per fiaschi e lucciole per lanterne? Non sarebbe soprattutto opportuno e necessario dare le giuste informazioni visto che, al di là del solito spettacolino politico, questa è una cosa che riguarda direttamente la vita di paesi e comunità?

Confido che il 2026, tra le tante cose buone che sicuramente porterà, doni a tutti noi un nuovo appuntamento, magari già nel mese di gennaio, perchè no?

Auguri di buon 2026 a tutti

Jamil Sadegholvaad