"Il respiro della vita": su Icaro TV il dialogo tra Cacciari e Valentini
In foto: la prolusione dell'anno accademico
di Redazione
1 min
Ven 23 Gen 2026 16:31 ~ ultimo agg. 16:38
Oltre 600 persone hanno assistito nella chiesa di Sant’Agostino alla prolusione dell’anno accademico dell’Istituto Superiore di Scienze religiose Alberto Marvelli. A dialogare con lo studioso del pensiero russo Natalino Valentini il filosofo Massimo Cacciari: “Il respiro della vita. P. A. Florenskij testimone della verità” il tema.
L'appuntamento sarà proposto su Icaro Tv (canale 18) sabato alle 10 ed è disponibile su www.icaroplay.it
