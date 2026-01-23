  
Prolusione ISSR Marvelli

"Il respiro della vita": su Icaro TV il dialogo tra Cacciari e Valentini

In foto: la prolusione dell'anno accademico
la prolusione dell'anno accademico
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 23 Gen 2026 16:31
Tempo di lettura 1 min
Oltre 600 persone hanno assistito nella chiesa di Sant’Agostino alla prolusione dell’anno accademico dell’Istituto Superiore di Scienze religiose Alberto Marvelli. A dialogare con lo studioso del pensiero russo Natalino Valentini il filosofo Massimo Cacciari: “Il respiro della vita. P. A. Florenskij testimone della verità” il tema. 

L'appuntamento sarà proposto su Icaro Tv (canale 18) sabato alle 10 ed è disponibile su www.icaroplay.it

