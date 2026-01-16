  
PER LA PROMOZIONE DEL FILM

"Il rapimento di Arabella", Benedetta Porcaroli e Carolina Cavalli a Misano

In foto: Piccioni e Dominici con Benedetta Porcaroli e Carolina Cavalli
Piccioni e Dominici con Benedetta Porcaroli e Carolina Cavalli
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 16 Gen 2026 16:01 ~ ultimo agg. 16:05
Il sindaco Fabrizio Piccioni e l’assessore al turismo Marco Dominici hanno incontrato questa mattina l’attrice Benedetta Porcaroli e la regista e sceneggiatrice Carolina Cavalli, che si trovano in Romagna in questi giorni per la promozione de “Il rapimento di Arabella”, opera cinematografica girata in buona parte in Emilia – Romagna e anche a Misano Adriatico, nella suggestiva Portoverde. La pellicola è stata molto apprezzata all’ultima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove Benedetta Porcaroli è stata premiata con il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile.

“È stato un incontro molto piacevole - le parole del Sindaco Piccionicon due grandi protagoniste del panorama cinematografico dei giorni nostri. Hanno molto apprezzato Misano, ed in particolare la località di Portoverde. È stata l’occasione per parlare degli eventi che ospitiamo a Misano e per invitarle ai prossimi appuntamenti, in particolare al Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini di settembre”.

La presenza dei paesaggi di Misano nelle riprese del film “Il rapimento di Arabella” rientra nell’ambito della convenzione stipulata con l’Emilia – Romagna Film Commission che mira a valorizzare il territorio promuovendolo come set per produzioni audiovisive.

