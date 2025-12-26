Il Natale in musica di Riccione e venerdì sera il San Martino d'Oro

Un Natale vibrante, dal sapore internazionale e profondamente emozionante: è quello che ha vissuto ieri pomeriggio Riccione grazie allo straordinario show “A Soulful Christmas”. Direttamente da New York, Michael Mwenso & The Shakes hanno regalato un concerto unico di altissimo livello, trasformando l’appuntamento natalizio in piazzale Ceccarini in un’esperienza cosmopolita nel segno della grande musica che unisce le persone parlando un linguaggio universale.

Il pubblico, accorso numeroso, è stato travolto da un mix esplosivo di ritmi coinvolgenti e grandi classici delle feste, completamente rivisitati in una chiave originale che ha fuso con maestria jazz, blues, soul e funk. Un’esplosione di energia e gioia che si è trasformata in un’esperienza fisica e collettiva dove è stato impossibile non farsi coinvolgere: gli spettatori, invitati a partecipare attraverso il trascinante “call and response”, non hanno mai esitato a rispondere, unendosi nei ritornelli più famosi e amati in tutto il mondo.

Mwenso, affiancato da musicisti e vocalist d’eccellenza della scena jazz globale, ha dato vita a una celebrazione carica di energia e dal ritmo rockeggiante, offrendo un’alternativa armoniosa al Natale tradizionale. Un evento capace di ricreare l’atmosfera ricercata di un club internazionale, dove la qualità artistica si è unita a un entusiasmo contagioso, molto apprezzato dai presenti.

Il calendario degli eventi:

Venerdì 26 dicembre



Palazzo dei Congressi, ore 21

“La Notte dei sogni” - “San Martino d’Oro Città di Riccione”

Concerto di Santo Stefano e consegna del premio San Martino d’Oro Città di Riccione



Domenica 28 dicembre



Palazzo dei Congressi, ore 21

Paolo Cevoli in “Figli di Troia”

Paolo Cevoli rilegge in chiave ironica il viaggio di Enea e altre grandi traversate



Martedì 30 dicembre



Piazzale Ceccarini, ore 18

The Kolors

Pre-Capodanno con il concerto di una delle band italiane più amate



Mercoledì 31 dicembre



Piazzale Ceccarini, dalle ore 22

Discoteca romantica

Musica e dj set, performance e viaggio musicale attraverso i decenni in collaborazione con Aquafan e Nostalgia 90, con la partecipazione di Max Monti e Claudio Coveri



Giovedì 1 gennaio



Piazzale Roma, ore 11:30

Tuffo di Capodanno

Un augurio temerario per il nuovo anno



Piazzale Ceccarini, ore 16 e 17

“C’era una svolta”

Musical show family tra teatro, danza e canto dal vivo, scritto e diretto da Elena Ronchetti

Dal 3 al 6 gennaio



Palazzo dei Congressi, Palazzo del Turismo, Playhall

Mc Hip Hop Contest

30esima edizione della competizione internazionale di urban dance con spettacoli, workshop e lezioni



Martedì 6 gennaio



Piazza Unità, ore 15

Arriva la Befana

Evento per tutti con dolcetti e allegria per chiudere insieme le festività

Domenica 11 gennaio



Chiesa Stella Maris, ore 17

Dai cori al cuore: “A million dreams”

Coro Satibì Singers diretto da Enrico Cenci



Domenica 18 gennaio



Chiesa San Paolo, ore 17

Dai cori al cuore: “Le voci illuminano il silenzio"

Coro Città di Riccione Women Ensemble accompagnato da Maura Miceli e diretto da Marco Galli

Le mostre nelle ville storiche di Riccione

Dal 5 dicembre al 18 gennaio

Villa Mussolini

“Foto Riccione. Pico forever”

Mostra fotografica dedicata a Epimaco “Pico” Zangheri

Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19



Dal 6 dicembre all’8 febbraio

Villa Franceschi

“Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”

Retrospettiva dell’artista riccionese

Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19