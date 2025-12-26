  
gli eventi fino all'epifania

Il Natale in musica di Riccione e venerdì sera il San Martino d'Oro

In foto: Michael Mwenso & The Shakes in concerto a Riccione
Michael Mwenso & The Shakes in concerto a Riccione
Ven 26 Dic 2025
Un Natale vibrante, dal sapore internazionale e profondamente emozionante: è quello che ha vissuto ieri pomeriggio Riccione grazie allo straordinario show “A Soulful Christmas”. Direttamente da New York, Michael Mwenso & The Shakes hanno regalato un concerto unico di altissimo livello, trasformando l’appuntamento natalizio in piazzale Ceccarini in un’esperienza cosmopolita nel segno della grande musica che unisce le persone parlando un linguaggio universale.

Il pubblico, accorso numeroso, è stato travolto da un mix esplosivo di ritmi coinvolgenti e grandi classici delle feste, completamente rivisitati in una chiave originale che ha fuso con maestria jazz, blues, soul e funk. Un’esplosione di energia e gioia che si è trasformata in un’esperienza fisica e collettiva dove è stato impossibile non farsi coinvolgere: gli spettatori, invitati a partecipare attraverso il trascinante “call and response”, non hanno mai esitato a rispondere, unendosi nei ritornelli più famosi e amati in tutto il mondo.

Mwenso, affiancato da musicisti e vocalist d’eccellenza della scena jazz globale, ha dato vita a una celebrazione carica di energia e dal ritmo rockeggiante, offrendo un’alternativa armoniosa al Natale tradizionale. Un evento capace di ricreare l’atmosfera ricercata di un club internazionale, dove la qualità artistica si è unita a un entusiasmo contagioso, molto apprezzato dai presenti.

Il calendario degli eventi:

Venerdì 26 dicembre

Palazzo dei Congressi, ore 21
La Notte dei sogni” - “San Martino d’Oro Città di Riccione”
Concerto di Santo Stefano e consegna del premio San Martino d’Oro Città di Riccione

Domenica 28 dicembre

Palazzo dei Congressi, ore 21
Paolo Cevoli in “Figli di Troia”
Paolo Cevoli rilegge in chiave ironica il viaggio di Enea e altre grandi traversate

Martedì 30 dicembre

Piazzale Ceccarini, ore 18
The Kolors
Pre-Capodanno con il concerto di una delle band italiane più amate

Mercoledì 31 dicembre

Piazzale Ceccarini, dalle ore 22
Discoteca romantica
Musica e dj set, performance e viaggio musicale attraverso i decenni in collaborazione con Aquafan e Nostalgia 90, con la partecipazione di Max Monti e Claudio Coveri

Giovedì 1 gennaio

Piazzale Roma, ore 11:30
Tuffo di Capodanno
Un augurio temerario per il nuovo anno

Piazzale Ceccarini, ore 16 e 17
“C’era una svolta”
Musical show family tra teatro, danza e canto dal vivo, scritto e diretto da Elena Ronchetti

Dal 3 al 6 gennaio

Palazzo dei Congressi, Palazzo del Turismo, Playhall
Mc Hip Hop Contest
30esima edizione della competizione internazionale di urban dance con spettacoli, workshop e lezioni

Martedì 6 gennaio

Piazza Unità, ore 15
Arriva la Befana
Evento per tutti con dolcetti e allegria per chiudere insieme le festività

Domenica 11 gennaio

Chiesa Stella Maris, ore 17
Dai cori al cuore: “A million dreams”
Coro Satibì Singers diretto da Enrico Cenci

Domenica 18 gennaio

Chiesa San Paolo, ore 17
Dai cori al cuore: “Le voci illuminano il silenzio"
 Coro Città di Riccione Women Ensemble accompagnato da Maura Miceli e diretto da Marco Galli

 

Le mostre nelle ville storiche di Riccione

 

Dal 5 dicembre al 18 gennaio

Villa Mussolini

“Foto Riccione. Pico forever”

Mostra fotografica dedicata a Epimaco “Pico” Zangheri

Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19


Dal 6 dicembre all’8 febbraio
 Villa Franceschi
“Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”
 Retrospettiva dell’artista riccionese
Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

