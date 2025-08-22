Al via in fiera il 46° Meeting. Gli incontri in onda su IcaroTV oggi

Si apre oggi in fiera a Rimini la 46esima edizione del Meeting per l'Amicizia tra i Popoli dal titolo "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi". Come ogni anno, IcaroTV (canale 18) trasmette gli incontri principali della giornata. Il programma di oggi:

Alle 13.40: La famiglia protagonista del bene sociale e del bene comune.

Organizzato da Famiglie per l’Accoglienza Con Alfredo Caltabiano, Associazione nazionale Famiglie Numerose; Mario della Mercede e Cinzia Ponte, Confederazione italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità; Alice Manganotti, Associazione Genitori Scuole Cattoliche; Mauro Montesi e Sara Simonetti, Associazione Azione per Famiglie Nuove; Angela Preite, Associazione Fraternità; Cristina Riccardi, Forum delle Associazioni Familiari. Modera Luca Sommacal, presidente Famiglie per l’Accoglienza

Alle 15.10. Corpi intermedi e sviluppo economico: il lavoro per un nuovo patto sociale.

In collaborazione con Compagnia delle Opere Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia; Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl; Giovanni Liverani, presidente ANIA; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Alessandro Zehentner, presidente Snam. Modera Alessandro Bracci, vicepresidente Compagnia delle Opere e presidente e amministratore delegato Teddy Group Il panorama economico italiano attraversa una fase di profonde trasformazioni che esigono nuove risposte. Al centro della discussione emerge la necessità di ridefinire il rapporto tra lavoro e sviluppo, superando le tradizionali contrapposizioni attraverso la ricerca di convergenze concrete. L'incontro si inserisce nel contesto della riflessione sul "Buon Lavoro": uno stimolo positivo per immaginare forme inedite di collaborazione capaci di coniugare crescita economica e benessere sociale, ponendo le basi per un patto condiviso che sappia interpretare le sfide del presente e del futuro prossimo.

Alle 17.25. Quale orizzonte per l'Europa?

Con Mario Draghi, già presidente del Consiglio dei Ministri. Introduce Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Alle 22.30. Madri per la pace

Layla al-Sheik, madre musulmana di Betlemme che ha perso un figlio piccolo, Qusay, nella seconda Intifada; Elana Kaminka, israeliana, madre di Yannai, soldato ucciso il 7 ottobre 2023; Azezet Habtezghi Kidane, religiosa comboniana eritrea, conosciuta anche come suor Aziza, attiva per anni in Israele e nei Territori Palestinesi, prima in Sudan e in Eritrea. Modera Alessandra Buzzetti, giornalista, corrispondente di TV2000 dalla Terra Santa. Saluto introduttivo Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

