Hotel. Prezzo medio camere: a Rimini 74 €, in Italia la media è di 165
Per l’industria turistica italiana il 2025 sembra un anno positivo, sia sul fronte del business travel che su quello leisure, in particolare grazie ai flussi turistici europei, statunitensi, sudamericani ed asiatici. In base agli indicatori di Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia, dopo un primo trimestre all’insegna della continuità, il secondo trimestre dell'anno, grazie anche ad un calendario favorevole con festività pasquali e diversi ponti, archivia una performance di crescita rispetto allo stesso periodo del 2024. L’occupazione camere media registra un aumento di +1,1 punti, mentre il prezzo medio per camera segna il +5,6%, con picchi in alcune città superiori al +10%. Incremento che rispetto al secondo trimestre 2023 supera ampiamente il 15%. L'analisi prende in esame gli hotel dalle 3 stelle in su delle 39 città più rappresentative dal punto di vista turistico, tra cui ovviamente anche Rimini che però non spicca. Tra aprile e giugno la percentuale di riempimento delle camere si è infatti attestata al 69,5% rispetto ad una media italiana del 76,8. Ma a spiccare è in particolare il prezzo medio per camera B&B: se in Italia la media si attesta poco sopra i 165 euro a Rimini non si raggiungono i 74 euro. Delle 39 città prese in esame, solo Ravenna mostra un prezzo più basso (62,18 euro).
|ITALIAN HOTEL MONITOR APRILE-GIUGNO 2025
|Città
|OccupazioneCamere
|Prezzo Medio camera B&B
|TORINO
|75,1%
|115,78
|GENOVA
|78,7%
|127,84
|MILANO
|81,0%
|227,12
|COMO
|76,2%
|190,37
|BRESCIA
|66,2%
|94,95
|BERGAMO
|75,5%
|113,64
|PARMA
|66,3%
|102,83
|REGGIO EMILIA
|66,4%
|88,03
|MODENA
|61,6%
|85,02
|TRENTO
|69,3%
|94,17
|BOLZANO
|65,4%
|95,62
|VENEZIA
|75,5%
|264,78
|VERONA
|74,5%
|97,33
|VICENZA
|67,9%
|94,22
|PADOVA
|75,7%
|90,69
|TREVISO
|70,3%
|89,57
|UDINE
|75,1%
|88,26
|TRIESTE
|72,6%
|111,42
|FERRARA
|76,6%
|102,04
|BOLOGNA
|82,4%
|123,04
|RAVENNA
|64,4%
|62,18
|RIMINI
|69,5%
|73,79
|REP. SAN MARINO
|72,0%
|87,55
|FIRENZE
|80,6%
|230,58
|PISA
|68,3%
|100,41
|SIENA
|76,7%
|115,83
|ANCONA
|64,4%
|94,35
|PESARO
|71,0%
|78,36
|PERUGIA
|71,7%
|98,52
|ROMA
|82,0%
|209,54
|PESCARA
|75,8%
|90,81
|NAPOLI
|78,9%
|143,86
|BARI
|73,7%
|98,98
|TARANTO
|68,7%
|92,73
|PALERMO
|76,7%
|117,40
|MESSINA
|63,7%
|87,64
|CATANIA
|73,9%
|104,03
|CAGLIARI
|70,9%
|97,58
|SASSARI
|59,8%
|88,77
|TOTALE ITALIA
|76,8%
|165,29
