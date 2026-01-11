Quale futuro? Serve riflettere
Hotel, ci risiamo: 18 € in un 4 stelle. Santinato: turismo "insostenibile"
di Andrea Polazzi
Dom 11 Gen 2026 11:35 ~ ultimo agg. 12:48
Camera doppia in un hotel 4 stelle compresa la colazione ad appena 18 euro. Dopo le polemiche della primavera 2025, quando alcune camere furono messe in vendita ad appena 5 euro, a riaccendere i riflettori sull'ennesimo "prezzaccio" comparso sulle piattaforme online di prenotazione è il consulente del settore alberghiero Mauro Santinato. "Come è possibile vendere una camera doppia a 18 euro in un 4 stelle? - si chiede in un post affidato ai social - "E soprattutto che servizio è possibile garantire a questo prezzo? Che tipo di colazione si può offrire? Che esperienza può vivere l’ospite? Che marginalità resta all’impresa?".
E se un 4 stelle vende a 18 euro, quali prezzi dovrebbe praticare un albergo a 3 o 2 stelle? Anche perché dalla cifra va tolta la commissione per la piattaforma, limando ancor di più l'esiguo ed eventuale margine. "Qui non è in discussione la competitività - spiega Santinato -. Qui è in discussione la sostenibilità del sistema turistico riminese. Perché a queste cifre il personale non può essere valorizzato, la qualità non può essere mantenuta, l’investimento non può essere recuperato e il servizio “da 4 stelle” resta solo sulla carta".
Il consulente alberghiero invita quindi ad analizzare in maniera più approfondita i dati turistici: "quando, a fine anno, leggiamo sui giornali “stagione record per presenze”, forse dovremmo iniziare a farci una domanda diversa, che fatturato hanno realmente generato quelle presenze? Che valore rimane sul territorio? Che futuro stiamo costruendo per le imprese alberghiere riminesi?".
"Forse negli ultimi anni ci è sfuggito qualcosa - evidenzia Santinato -. Forse abbiamo confuso occupazione con redditività. Forse stiamo andando da qualche parte… ma non è più chiaro dove. Le tariffe raccontano sempre una storia. E quella che vediamo oggi a Rimini è una storia che dovrebbe far riflettere tutti", conclude Santinato.
