  
Indietro
menu
menu

uccise 10 galline

La segnalazione: pollaio preso di mira dai lupi in zona aeroporto

In foto: un'immagine del pollaio
un'immagine del pollaio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 11 Gen 2026 15:43 ~ ultimo agg. 15:52
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dopo il branco che nei giorni scorsi ha bloccato l'aeroporto di Rimini, dalla zona dello scalo arriva una nuova segnalazione sulla presenza di lupi. Sembra che nella notte alcuni esemplari abbiano preso di mira un pollaio che si trova in un terreno poco distante proprio dal sedime aeroportuale, uccidendo 10 delle 13 galline presenti. Nella mattinata di domenica l'amara scoperta da parte del proprietario che ha girato alcune immagini in redazione. 

Altre notizie
Il vicesindaco Vaccarini e la direttrice Ccp Bambini
I numeri e gli investimenti

Centro Culturale e biblioteca. A Cattolica crescono accessi e prestiti
di Redazione
(Foto @Alfio Sgroi)
Basket DR1

SG Tiberius-International Imola 84-81
di Icaro Sport
FOTO
la droga e il denaro sequestrati
Colto sul fatto

Lo spaccio del sabato sera. Arrestato a Miramare
di Redazione
il manifesto dell'iniziativa
Presidio alle 17.30

"Iran per la libertà", la manifestazione in piazza Cavour
di Redazione
dal post di Mauro Santinato
Quale futuro? Serve riflettere

Hotel, ci risiamo: 18 € in un 4 stelle. Santinato: turismo "insostenibile"
di Andrea Polazzi
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO