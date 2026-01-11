uccise 10 galline
La segnalazione: pollaio preso di mira dai lupi in zona aeroporto
Dopo il branco che nei giorni scorsi ha bloccato l'aeroporto di Rimini, dalla zona dello scalo arriva una nuova segnalazione sulla presenza di lupi. Sembra che nella notte alcuni esemplari abbiano preso di mira un pollaio che si trova in un terreno poco distante proprio dal sedime aeroportuale, uccidendo 10 delle 13 galline presenti. Nella mattinata di domenica l'amara scoperta da parte del proprietario che ha girato alcune immagini in redazione.
