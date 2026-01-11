Centro Culturale e biblioteca. A Cattolica crescono accessi e prestiti

Da 39.000 a 40.500 accessi: queste le presenze registrate al Centro Culturale Polivalente di Cattolica nel 2025 con circa 24 mila e trecento prestiti esterni. Lo rende noto l'amministrazione comunale ricordando gli investimenti fatti e quelli futuri. Sulla riorganizzazione degli spazi, lo scorso anno è stato ridisegnato l’ingresso del Centro con l’inserimento di nuove scaffalature bifacciali su ruote, tavolini, espositori mobili, poltroncine e sgabelli, in legno e metallo. Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione e ammodernamento, sono stati eseguiti interventi di adeguamento del sistema anti-incendio e alla caldaia.

117 gli incontri che hanno visto la biblioteca dialogare con la città: dai laboratori con gli autori, alle letture ad alta voce in biblioteca, in spiaggia e nella serra natalizia, dalle scatole di libri in viaggio per i plessi scolastici di Cattolica alla gara di lettura "Per un Pugno di Tablet", dagli appuntamenti dei gruppi di lettura ospitati mensilmente in biblioteca alle mostre organizzate in collaborazione con gli altri uffici comunali. Senza dimenticare la storica rassegna “Che cosa fanno oggi i filosofi?” e l’iniziativa “Autori al CENTRO” dedicata alla promozione degli scrittori e delle scrittrici locali.

Sul fronte dei finanziamenti, il Centro Culturale Polivalente figura tra le istituzioni culturali del Paese che hanno ottenuto un recente contributo dal Ministero da 12mila euro per l'acquisto di nuovi libri.

“Anche i numeri dello scorso anno confermano come il nostro Centro Culturale Polivalente sia un luogo di riferimento culturale per Cattolica e per tutto il territorio – commenta il Vicesindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini -. La costante attività di promozione della lettura, un calendario ricchissimo di eventi e iniziative di altissimo profilo, costituiscono un’importante azione di crescita, oltre che di aggregazione, per la nostra comunità. Grazie al lavoro delle bibliotecarie e dei bibliotecari riusciamo a garantire sempre un servizio prezioso per la comunità”.

“Questi dati mostrano come, attraverso il lavoro costante dedicato alla crescita e alla valorizzazione del patrimonio e la costruzione di un’offerta variegata di servizi – spiega la direttrice Cristina Bambini -, il CCP può aspirare a diventare una vera e propria comunità della conoscenza, capace di generare fiducia, partecipazione e mobilità sociale, un’infrastruttura democratica per la città di Cattolica”.