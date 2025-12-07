  
Indietro
menu
menu

Cattolica stellata

Guida Chef di Pizza Stellato: i fratelli Raucci conquistano la terza stella

In foto: i fratelli Raucci
i fratelli Raucci
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Dom 7 Dic 2025 10:46 ~ ultimo agg. 10:53
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Ancora una stella per i giovani fratelli Raucci. Luca (26 anni) e Francesco (23) hanno guadagnato infatti lo scorso 24 novembre la terza stella consecutiva della Guida Chef Di Pizza Stellato, nella cornice del Castello delle Cerimonie di Napoli. 

Francesco e Luca, sono figli d’arte, infatti il padre Saverio Luigi ha insegnato loro il mestiere e tramesso la passione per l'arte della pizza. 

Abbiamo avuto il grande onore di confermare anche per il 2026 la nostra stella personale – spiegano Francesco e Luca -. Un traguardo che parte da lontano, ormai 7 anni fa, in cui abbiamo aperto per la prima volta le porte della Pizzeria Luké, con più sogni che certezze e con le mani sporche di farina e di speranze. Oggi quei sogni continuano a crescere insieme a noi”.  

“Vogliamo dedicare questo prestigioso riconoscimento a tutti coloro che, ogni giorno, scelgono la nostra pizza, sostengono il nostro lavoro e ci motivano ad andare avanti a dare sempre il massimo. Senza di loro, senza la loro fiducia, niente di tutto questo sarebbe stato possibile – concludono i due fratelli -. La stella è nostra, ma brilla grazie a voi. Grazie di far parte della nostra storia”.

Altre notizie
passeggeri in arrivo all'aeroporto di Rimini
Nuove compagnie in arrivo

Aeroporto, il "grande salto" del 2026. Nuovi voli e investimenti sullo scalo
di Andrea Polazzi
auto parcheggiate a Cattolica
Botta e risposta

Parcheggi si, parcheggi no, parcheggi pochi. Esplode la polemica a Cattolica
di Redazione
2023,il murale presso la residenza comunale (ph: Andrea Shinigami)
'Tracce di mare'

Torna BIM Street Art. L'arte pubblica per valorizzare l'urbanistica bellariese
di Redazione
la mostra
al Museo della Città di Rimini

"Storie meravigliose tra terra e mare", la prima mostra del progetto REMÀR
di Redazione
VIDEO
l'accensione dell'albero
tradizione e novità

A Santarcangelo si è acceso il Natale 'Nei luoghi dell'Anima'
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO