Guida Chef di Pizza Stellato: i fratelli Raucci conquistano la terza stella

Ancora una stella per i giovani fratelli Raucci. Luca (26 anni) e Francesco (23) hanno guadagnato infatti lo scorso 24 novembre la terza stella consecutiva della Guida Chef Di Pizza Stellato, nella cornice del Castello delle Cerimonie di Napoli.

Francesco e Luca, sono figli d’arte, infatti il padre Saverio Luigi ha insegnato loro il mestiere e tramesso la passione per l'arte della pizza.

“Abbiamo avuto il grande onore di confermare anche per il 2026 la nostra stella personale – spiegano Francesco e Luca -. Un traguardo che parte da lontano, ormai 7 anni fa, in cui abbiamo aperto per la prima volta le porte della Pizzeria Luké, con più sogni che certezze e con le mani sporche di farina e di speranze. Oggi quei sogni continuano a crescere insieme a noi”.

“Vogliamo dedicare questo prestigioso riconoscimento a tutti coloro che, ogni giorno, scelgono la nostra pizza, sostengono il nostro lavoro e ci motivano ad andare avanti a dare sempre il massimo. Senza di loro, senza la loro fiducia, niente di tutto questo sarebbe stato possibile – concludono i due fratelli -. La stella è nostra, ma brilla grazie a voi. Grazie di far parte della nostra storia”.