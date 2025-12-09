Beatriz Colombo: "la situazione del Gruppo Aeffe é monitorata"

"Sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione del Gruppo Aeffe, realtà che controlla marchi storici del made in Italy come Moschino e Alberta Ferretti e che rappresenta un patrimonio economico, occupazionale e identitario per il nostro territorio con la sede di San Giovanni in Marignano." Queste le dichiarazioni dell'Onorevole Beatriz Colombo, in merito all'avvio della nuova apertura di licenziamento collettivo aperta dall'Azienza Aeffe lo scorso ottobre e che interessa 221 lavoratrici e lavoratori su un totale di 540. "Sono in costante contatto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) affinché venga assicurata la più alta attenzione istituzionale su questa crisi. Il MIMIT e il Ministero del Lavoro hanno manifestato piena disponibilità a individuare soluzioni alternative ai licenziamenti, attraverso l’attivazione di ammortizzatori sociali in deroga, il supporto nella ricerca di nuovi partner industriali, nonché la possibilità di attivare ulteriori strumenti, incluso il Fondo di salvaguardia"- afferma Colombo. L'Onorevole garantisce poi che sarà presente personalmente al tavolo di crisi del 21 gennaio, dove l’azienda sarà chiamata a presentare un piano concreto di risanamento e rilancio, dove sarà necessario aprire percorsi negoziali seri e credibili, che tutelino al massimo chi lavora e chi potrebbe essere coinvolto in eventuali uscite".