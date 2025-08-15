AL BAGNO 62
Grande partecipazione alla messa all'alba con il vescovo Anselmi
In foto: l'alba di ferragosto
di Redazione
1 min
Ven 15 Ago 2025 12:11 ~ ultimo agg. 16 Ago 10:49
Folla numerosa venerdì 15 agosto allo stabilimento Le Spiagge di Rimini, bagno 62, per la messa all'alba presieduta dal vescovo Monsignor Nicolò Anselmi. Animata dal coro della parrocchia del Villaggio I Maggio, durante la celebrazione anche le testimonianze di alcuni giovani che hanno fatto esperienza in missione. Al termine, Confartigianato ha offerto la colazione.
Altre notizie
per venerdì 22 agosto
Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Test col Cosmos a porte chiuse
Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
arrestato un 34enne
Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
' i conti a fine stagione'
Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
di Redazione
Meteo Rimini