AL BAGNO 62

Grande partecipazione alla messa all'alba con il vescovo Anselmi

In foto: l'alba di ferragosto
l'alba di ferragosto
di Redazione   
Ven 15 Ago 2025 12:11 ~ ultimo agg. 16 Ago 10:49
Folla numerosa venerdì 15 agosto allo stabilimento Le Spiagge di Rimini, bagno 62, per la messa all'alba presieduta dal vescovo Monsignor Nicolò Anselmi. Animata dal coro della parrocchia del Villaggio I Maggio, durante la celebrazione anche le testimonianze di alcuni giovani che hanno fatto esperienza in missione. Al termine, Confartigianato ha offerto la colazione. 



