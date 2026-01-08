Gestione lupi. Spinelli (FdI): confronto con il Ministro Pichetto Fratin

Della vicenda dei lupi, con avvistamenti sempre più frequenti anche nei centri urbani, la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli è tornata a parlare oggi, 8 gennaio, alla ripresa dei lavori d’Aula in Senato, con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e con il Sottosegretario Claudio Barbaro, con il quale da mesi segue l’iter amministrativo e governativo relativo alla gestione del lupo.

"È stato ribadito - spiega Spinelli - che il decreto sui lupi (ndr: legato al declassamento di protezione previsto dall'UE) è pronto e che resta da completare l’ultimo passaggio formale, rappresentato dalla Conferenza Stato-Regioni, necessario per la sua definitiva adozione. Nel corso dell’incontro è stata inoltre affrontata la questione degli avvistamenti, sottolineando l’importanza di un monitoraggio più puntuale e scientificamente fondato. Portando le istanze dei territori, è stata richiamata la necessità di disporre di dati aggiornati e attendibili, in grado di definire con precisione la consistenza numerica della popolazione, evitando al contempo inutili allarmismi nei confronti dei cittadini.

Spinelli si è anche confrontata con il Sottosegretario Patrizio La Pietra. "La gestione del lupo - conclude la senatrice - richiede un approccio equilibrato e responsabile, capace di coniugare la tutela della biodiversità con la sicurezza delle comunità e la salvaguardia delle attività produttive, in particolare nei territori maggiormente interessati dal fenomeno. Prosegue l’impegno a monitorare con attenzione l’evoluzione del provvedimento, affinché si possa giungere in tempi rapidi a strumenti normativi efficaci e condivisi, in grado di fornire risposte concrete ai territori".