  
Indietro
menu
menu

decreto pronto

Gestione lupi. Spinelli (FdI): confronto con il Ministro Pichetto Fratin

In foto: La senatrice Spinelli con il Ministro e il Sottosegretario
La senatrice Spinelli con il Ministro e il Sottosegretario
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 8 Gen 2026 14:26 ~ ultimo agg. 14:34
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Della vicenda dei lupi, con avvistamenti sempre più frequenti anche nei centri urbani, la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli è tornata a parlare oggi, 8 gennaio, alla ripresa dei lavori d’Aula in Senato, con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e con il Sottosegretario Claudio Barbaro, con il quale da mesi segue l’iter amministrativo e governativo relativo alla gestione del lupo.
"È stato ribadito - spiega Spinelli - che il decreto sui lupi (ndr: legato al declassamento di protezione previsto dall'UE) è pronto e che resta da completare l’ultimo passaggio formale, rappresentato dalla Conferenza Stato-Regioni, necessario per la sua definitiva adozione. Nel corso dell’incontro è stata inoltre affrontata la questione degli avvistamenti, sottolineando l’importanza di un monitoraggio più puntuale e scientificamente fondato. Portando le istanze dei territori, è stata richiamata la necessità di disporre di dati aggiornati e attendibili, in grado di definire con precisione la consistenza numerica della popolazione, evitando al contempo inutili allarmismi nei confronti dei cittadini.
Spinelli si è anche confrontata con il Sottosegretario Patrizio La Pietra. "La gestione del lupo - conclude la senatrice - richiede un approccio equilibrato e responsabile, capace di coniugare la tutela della biodiversità con la sicurezza delle comunità e la salvaguardia delle attività produttive, in particolare nei territori maggiormente interessati dal fenomeno. Prosegue l’impegno a monitorare con attenzione l’evoluzione del provvedimento, affinché si possa giungere in tempi rapidi a strumenti normativi efficaci e condivisi, in grado di fornire risposte concrete ai territori".

Altre notizie
un lupo
ricognizione dei forestali

Quattro lupi in aeroporto. Dalle impronte sulle neve studiato il loro passaggio
di Redazione
La cerimonia dello scorso gennaio a Villa Verucchio
A Verucchio

Solidarietà dopo la tragedia. Associazione ViVilla: possibile revocare donazioni
di Redazione
Finita la fase di preesercizio

Ztl Centro Storico e Borgo San Giuliano. Dal 29 gennaio scattano le multe
di Redazione
repertorio
Le dinamiche del mercato

Le professioni più richieste e quelle introvabili. I dati 2025 nel riminese
di Redazione
un aereo Ryanair all'aeroporto di Rimini
l'annuncio di McGuinness

Ryanair: bene abolizione addizionale, a breve nuovi voli per scali romagnoli
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO