'Garampi 300. Storie di un Cardinale global' alla Biblioteca Gambalunga

Inaugurata lo scorso 29 ottobre nelle Sale Antiche della Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini la mostra “Garampi 300. Storie, libri, codici di un Cardinale global”. Tra i manoscritti, i codici e i libri antichi esposti attraverso i quali i visitatori stanno riscoprendo la figura straordinaria del cardinale riminese Giuseppe Garampi, protagonista della cultura e della diplomazia europea del Settecento. Per consentire a tutti di visitare l’esposizione, la Biblioteca Gambalunga propone due aperture straordinarie: domenica 16 novembre dalle 16 alle 19 e sabato 29 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Durante queste giornate, oltre alla possibilità di visitare la mostra liberamente grazie alle guide a stampa e agli approfondimenti audio accessibili tramite QR code, pensati per accompagnare i visitatori alla scoperta dei tesori conservati nelle splendide sale della Gambalunga, sono in programma due visite guidate gratuite speciali: la prima domenica 16 novembre alle ore 17.30, la seconda sabato 29 novembre alle ore 17.30.