'Garampi 300. Storie di un Cardinale global' alla Biblioteca Gambalunga

In foto: "Garampi 300". La mostra alla Biblioteca Gambalunga
Ven 14 Nov 2025 11:42 ~ ultimo agg. 11:48
Inaugurata lo scorso 29 ottobre nelle Sale Antiche della Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini la mostra “Garampi 300. Storie, libri, codici di un Cardinale global”. Tra i manoscritti, i codici e i libri antichi esposti attraverso i quali i visitatori stanno riscoprendo la figura straordinaria del cardinale riminese Giuseppe Garampi, protagonista della cultura e della diplomazia europea del Settecento. Per consentire a tutti di visitare l’esposizione, la Biblioteca Gambalunga propone due aperture straordinariedomenica 16 novembre dalle 16 alle 19 e sabato 29 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Durante queste giornate, oltre alla possibilità di visitare la mostra liberamente grazie alle guide a stampa e agli approfondimenti audio accessibili tramite QR code, pensati per accompagnare i visitatori alla scoperta dei tesori conservati nelle splendide sale della Gambalunga, sono in programma due visite guidate gratuite speciali: la prima domenica 16 novembre alle ore 17.30, la seconda sabato 29 novembre alle ore 17.30.

 

