  
Indietro
menu
menu

nella serata di lunedì

Frontale davanti alla stazione di Rimini. Giovane portato in ospedale

In foto: l'incidente nella zona della stazione di Rimini
l'incidente nella zona della stazione di Rimini
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 29 Lug 2025 13:30 ~ ultimo agg. 6 Ago 02:02
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Viale Dante, a pochi passi dalla stazione di Rimini, è stato lunedì sera teatro di un Incidente stradale. Attorno alle 22.20 c' stato uno scontro frontale tra un Land Rover, condotto da un 55enne e un'Alfa Mito, guidata da un 22enne, entrambi residenti a Rimini.
Il suv, che procedeva direzione monte-mare, ha impattato, probabilmente a causa della velocità  e dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, con l'utilitaria nella curva a sinistra di fronte al bike park. Il giovane conducente dell'Alfa è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Infermi, mentre il 55enne è illeso.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Polizia Locale. L'area è stata temporaneamente interdetta al traffico per eseguire i rilievi.
Altre notizie
La squadra della Stella durante la presentazione
Doppietta di Greppi

Test amichevole Stella-Pennarossa 6-0
di Icaro Sport
Primo test per RBR
Al PalaRuggi di Imola

Preseason, Virtus Imola-Dole Rimini 59-92
di Icaro Sport
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Sabato alle 19

La Curva Est: "Non abboniamoci!" E dà appuntamento in Piazza del Popolo
di Icaro Sport
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO