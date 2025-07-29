Frontale davanti alla stazione di Rimini. Giovane portato in ospedale

Viale Dante, a pochi passi dalla stazione di Rimini, è stato lunedì sera teatro di un Incidente stradale. Attorno alle 22.20 c' stato uno scontro frontale tra un Land Rover, condotto da un 55enne e un'Alfa Mito, guidata da un 22enne, entrambi residenti a Rimini.

Il suv, che procedeva direzione monte-mare, ha impattato, probabilmente a causa della velocità e dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, con l'utilitaria nella curva a sinistra di fronte al bike park. Il giovane conducente dell'Alfa è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Infermi, mentre il 55enne è illeso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Polizia Locale. L'area è stata temporaneamente interdetta al traffico per eseguire i rilievi.