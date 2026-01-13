Forze dell'Ordine. Morrone (Lega): 83 nuovi arrivi in Romagna

Nuovi agenti in arrivo per le forze dell'ordine della Romagna. Lo annuncia il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. Si tratta di 83 unità totali, previste dal piano di assegnazione del Viminale per i territori di Ravenna (16), Forlì-Cesena (46) e Rimini (21). "Obiettivo - spiega Morrone - rafforzare il controllo e la sicurezza del territorio, incrementando il personale e rafforzando i presidi locali, dando anche risposte ai sindacati di categoria. Si tratta del piano di incrementi e assegnazioni relativo al 231° corso allievi agenti e al 19° corso vice ispettori. Un intervento significativo che dimostra il determinante cambio di passo del ministero dell’Interno e in particolare del sottosegretario Nicola Molteni per incrementare le assunzioni bloccate negli anni precedenti dalle politiche di spending review. È così che si conferma come la sicurezza sia sempre al primo posto nell’azione politica della Lega”.