  
Indietro
menu
menu

Anche nel riminese

Forze dell'Ordine. Morrone (Lega): 83 nuovi arrivi in Romagna

In foto: Jacopo Morrone
Jacopo Morrone
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 13 Gen 2026 14:22 ~ ultimo agg. 14:26
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nuovi agenti in arrivo per le forze dell'ordine della Romagna. Lo annuncia il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. Si tratta di 83 unità totali, previste dal piano di assegnazione del Viminale per i territori di Ravenna (16), Forlì-Cesena (46) e Rimini (21). "Obiettivo - spiega Morrone - rafforzare il controllo e la sicurezza del territorio, incrementando il personale e rafforzando i presidi locali, dando anche risposte ai sindacati di categoria. Si tratta del piano di incrementi e assegnazioni relativo al 231° corso allievi agenti e al 19° corso vice ispettori. Un intervento significativo che dimostra il determinante cambio di passo del ministero dell’Interno e in particolare del sottosegretario Nicola Molteni per incrementare le assunzioni bloccate negli anni precedenti dalle politiche di spending review. È così che si conferma come la sicurezza sia sempre al primo posto nell’azione politica della Lega”.

Altre notizie
il camion fermo all'ingresso dell'A14
sul posto la polizia

Tir rischia di perdere il carico. Chiuso un gate del casello di Riccione
di Redazione
repertorio
Codice di massima gravità

Incidente a Montefiore. Feriti una mamma e tre bambini: trasportati al Bufalini
di Redazione
una classe
il dibattito politico

Commissariamento scuola. Per FdI e Lega non è atto punitivo ma il Pd non ci sta
di Redazione
Riccione tra il pubblico
TRA IL PUBBLICO

Riccione alla “Ruota della fortuna” di Gerry Scotti su Canale5
di Redazione
sindaca e giunta sul cantiere
500 mila euro di fondi europei

Residenza Pullè a Riccione, conclusi i lavori per tre nuove unità abitative
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO