Fattor Comune, il 2025 si è chiuso con il +60% di fatturato

Il team di Fattor Comune
Il team di Fattor Comune
Mar 13 Gen 2026 12:29 ~ ultimo agg. 12:33
Non solo profitto, ma un impatto concreto sulle imprese, sulle nuove generazioni e sul territorio. Fattor Comune chiude il bilancio 2025 con numeri che confermano la validità del suo modello innovativo. La società riminese ha chiuso infatti l’anno con un +60% di fatturato sul già più che positivo 2024, superando la quota dei 400.000 euro, con due indicatori fuori dal comune: il 100% delle proposte presentate alle imprese si è trasformato in progetti e tutti i rapporti in essere con le imprese e le organizzazioni sono stati confermati.

“Dimostriamo che un nuovo modello d’impresa, guidato dai profitti ma anche dal beneficio comune, non solo può esistere, ma funziona.” afferma Diego De Simone, socio e cofondatore di Fattor Comune. “I numeri lo confermano: aiutiamo le aziende e le organizzazioni (che per noi diventano partner) a crescere con il digitale e l’introduzione all’Intelligenza Artificiale e dedichiamo la stessa energia a creare valore per gli studenti. Infine creiamo un dialogo tra loro.”

“Lavorare con i giovani ci dà molta energia e fiducia per il futuro, e gli stimoli che riceviamo da loro sono una grande spinta, anche emotiva, ad impegnarci per amplificare gli impatti delle nostre attività”. sottolinea Gianluca Metalli, di Fattor Comune. “L’anno scorso abbiamo coinvolto più di 2.000 ragazze e ragazzi e nel 2026 incrementeremo ulteriormente le nostre iniziative, per moltiplicare questo impatto virtuoso. In pratica lavoriamo con i protagonisti del presente: tecnologia e nuove generazioni.”

E a proposito di nuove iniziative che vedono come protagonisti gli studenti, il 1° febbraio a San Marino l’appuntamento è con Jump’in Robotica. La challenge creativa, che si svolge all’interno di Jump'in rappresenta un momento di ‘sfida collaborativa’, dove i ragazzi non usano solo la tecnologia, ma imparano a cooperare divertendosi, per risolvere problemi complessi. L’esperienza sulla robotica educativa consolida anche il legame con la Repubblica di San Marino e fa da apripista a Jump’in International, l'evento di robotica più grande d’Italia, in programma dal 5 al 7 marzo prossimi a Cesenatico (FC).

