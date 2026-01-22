Ex polveriera Riccione. Marcello indaga su compatibilità con eventi e concerti

L'attuazione del progetto regionale "Recore" (Rafforzamento della rete ecologica regionale) sul torrente Marano a Riccione e le finalità d'uso dell'area "ex Polveriera" sono state al centro di una interpellanza presentata dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello. Il progetto presentato dal comune, ricorda, ha intercettato un contributo regionale di 756mila euro per rafforzare la rete ecologica sulle sponde del Marano creando anche zone di tranquillità per le specie animali e tutelando il sistema dunale costiero. Nell'agosto dello scorso anno l'amministrazione riccionese, evidenzia ancora Marcello, ha poi aggiudicato in concessione la vicina area della "ex Polveriera" con l'obiettivo di valorizzarla mediante iniziative socioculturali e ricreative come eventi e festival musicali.

"Di recente - aggiorna il consigliere - alcune associazioni ambientaliste hanno segnalato che l'area 'ex Polveriera' è già da tempo rinaturalizzata, coerente con le finalità del progetto Recore. Pertanto, potrebbe sussistere una possibile incompatibilità fra queste finalità ambientali e l'utilizzo dell'area per grandi eventi musicali e spettacoli a forte impatto sonoro, luminoso e di calpestio".

Marcello chiede quindi "se gli uffici regionali competenti intendano effettuare verifiche di competenza sulla scelta del Comune di concedere l'area "ex Polveriera" per eventi e festival e se l'area stessa risulti inclusa nel progetto finanziato nell'ambito del bando Recore". Viene chiesto anche di eventuali verifiche, per sapere se l'ex Polveriera ricada, anche parzialmente, all'interno delle superfici di tutela e di limitazione degli ostacoli, connesse alle procedure di avvicinamento strumentale dell’Aeroporto di Rimini, o in aree comunque soggette a vincoli o valutazioni aeronautiche e se siano stati acquisiti i prescritti pareri o nulla osta da parte di ENAC ed ENAV, anche in relazione a strutture ed eventi temporanei.