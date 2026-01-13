Espulsione per un 38enne. Era da tre anni in carcere a Rimini

Era in carcere a Rimini dal 2023 il 38enne georgiano per cui ne giorni scorsi l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini, ha dato esecuzione all’ordine di espulsione, con accompagnamento coatto alla frontiera e scorta internazionale. L'uomo, che era arrivato in Italia nel 2021, era irregolare sul territorio aveva a suo carico numerosi precedenti di polizia, tra cui reati di furto in abitazione e furto aggravato.

Il decreto di espulsione ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico sull’Immigrazione, consente la sostituzione della pena detentiva con la misura dell’espulsione dallo Stato.